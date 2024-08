Gustavo Puerta saldría del campeón de Alemania a la segunda división de Inglaterra

En los próximos días, Gustavo Puerta deberá tomar una decisión, pues es claro que no continuará en el Bayer Leverkusen. La Liga de Dinamarca o la Segunda División de Inglaterra. ¿Cuál sería la mejor posibilidad para Gustavo?

En lo que se filtró de Dinamarca, Bayer Leverkusen estaría muy cerca de cerrar un trato con el Brøndby de dos formas, compra total de 3.5 millones de euros y un millón más en bonificaciones, la otra es un préstamo con opción de obtener el pase en un futuro. El negocio aún no se cierra y desde Inglaterra le sale un duro competidor al tradicional danés.

En días pasados, se conoció el interés del Brøndby IF, uno de los clubes más importantes de Dinamarca, una liga que está entre el segundo y el tercer rango en Europa. Se podría significar un cambio poco relevante en la carrera de Gustavo Puerta, pero más allá de eso, este jugador necesita que le aseguren un poco más de continuidad y rodaje para volver al radar de la Selección Colombia y cotizarse en el mercado de pases.

Gustavo Puerta, quien salió de la segunda división del fútbol colombiano rumbo a Alemania en enero de 2023, se alista para enfrentar una nueva temporada lejos de la Bundesliga. El canterano de Bogotá FC no ha podido consolidarse en el primer equipo del Bayer Leverkusen, que fue la gran revelación en Europa tras ganar el primer título de Liga en su historia de manera invicta.

