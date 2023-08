Harry Kane es uno de los delanteros más importantes de la actualidad en el mundo. Sus goles, talento y gran técnica en el Tottenham lo llevaron al Bayern Múnich, siendo uno de los refuerzos estelares del mercado de verano. El inglés habló sobre el comienzo de su carrera, su familia, su Fundación, sus nuevos desafíos y mucho más.

De ser rechazado en Arsenal a convertirse en uno de los mejores delanteros ingleses de los últimos años, referente de la Premier League y de la Selección inglesa. Harry Kane es muestra de una carrera en la que ha podido superar obstáculos para cumplir sus objetivos.

En charla con la Bundesliga contó algunos detalles que lo han formado en su vida. Desde ser rechazado en su país, el apoyo de sus familiares, el deseo por competir y sus sueños ahora en el equipo más ganador del fútbol de Alemania.

¿Qué recuerdos tiene del Ridgeway Rovers, su primer club?

Creo que mi primer equipo con ellos fue a los cinco años. Cinco o seis años. Quiero decir, a esa edad, todo lo que te preocupa es patear un balón y jugar al fútbol con tus amigos. Muchos de mis compañeros de equipo eran amigos de la escuela, etc., así que sí, simplemente recuerdo divertirme. Sabes, nunca pensaba demasiado en el futuro. Nunca pensaba en lo que haría cuando fuera mayor, pero sabía que amaba el fútbol y eso era todo lo que quería hacer en esa época.

¿Qué papel desempeñó Dave Bricknell en su carrera?

Dave fue genial. Él fue mi entrenador, un entrenador realmente bueno, no solo técnicamente sino también como persona, para hablar. En entonces, muchos de nosotros teníamos miedo de él y tenía una voz fuerte. Obviamente, fue genial y ha seguido apoyándome durante toda mi carrera, así que sí, siempre le he estado agradecido.

¿Cuál fue su apoyo y cómo sigue siendo?

Él era fanático del Tottenham, lo que obviamente ayuda. Así que siempre está en contacto con la familia y vigilando mi carrera. Así que estoy seguro de que está extremadamente orgulloso de dónde he llegado y como dije, le estoy extremadamente agradecido por toda esa formación durante esos años.

¿Qué influencia ha tenido la familia en su carrera?

La familia ha sido una parte vital de todo, desde cuando era más joven con mi mamá y papá, llevándome a entrenar, asegurándose de que siempre estuviera allí. Mi hermano, ya sabes, jugando al fútbol en el parque o en el jardín. Así que sí, la familia es enorme. A medida que crecí, conocí a mi esposa Kate y ella ha sido extremadamente solidaria. Ella ve, tal vez, el otro lado de esto, cuando las cosas no van tan bien. Siempre está ahí para apoyarme, levantarme y ayudarme. Así que ahora tenemos tres hijos y uno en camino. La familia es realmente importante para mí, y no estaría aquí sin todos ellos.

¿De dónde proviene su competitividad?

Probablemente de mi hermano. Creo que cualquiera que tenga un hermano mayor diría que siempre compite con él. Siempre juegas juegos o deportes, y eso es lo que hemos hecho desde una edad temprana. Siempre quería jugar con sus amigos. Él tiene cuatro años más que yo, así que creo que eso me ayudó a obtener ese espíritu competitivo y probablemente me ayudó a mejorar como jugador.

El rechazo parece ser una parte importante en la carrera de casi todos los jugadores. ¿Cómo fue eso para usted, especialmente cuando estuvo en el Arsenal?

Creo que me dejaron ir cuando tenía 8 o 9 años, y creo que a esa edad no eres muy consciente de eso, pero para mí siempre se trata de pasar a la siguiente página. Sabes, el Arsenal no me quería, pero eso nunca me impidió querer jugar al fútbol. Fue solo decir: “está bien, busquemos otro equipo, sigamos trabajando duro” y eso es lo que hice. A veces tienes que mostrar resistencia, tienes que mostrar confianza en ti mismo en momentos así. Así que sí, cuando hablo con jugadores más jóvenes ahora, niños y niñas jóvenes. Esas son las dos cosas de las que siempre hablo; trabajo duro y confianza en uno mismo, porque si no las tienes, realmente no tendrás la oportunidad de mejorar y ser mejor con el tiempo. Así que, mirando hacia atrás, fue un momento difícil, pero en última instancia, estaba emocionado de intentar encontrar un nuevo equipo y seguir jugando al fútbol.

¿Cómo surgió la idea de crear una fundación basada en su propia historia?

Sí, la fundación que creamos el año pasado ha sido fantástica hasta ahora y se trata de la salud mental y de ayudar a todos, pero especialmente a niños y niñas jóvenes, a construir resiliencia, comprender que habrá altibajos en el camino y se trata de cómo enfrentas eso y a quién recurres para obtener ayuda. Nunca sufrir en silencio. Siempre hablar con la familia o los amigos o quien sea, los entrenadores, para expresar cómo te sientes. Eso ha sido un buen viaje hasta ahora. Solo llevamos un año, pero hemos aprendido mucho sobre la salud mental y sí, es algo que continuaré durante toda mi carrera y espero que también cuando esté retirado.

¿Cuál fue la visión que Thomas Tuchel le vendió para traerlo aquí?

Hablamos y me explicó dónde me veía en el equipo y cómo quería que su equipo jugara y dónde encajaba yo en eso. Ya podía ver que los jugadores tenían una calidad tremenda y sí, simplemente construimos una buena relación. Incluso ahora seguimos hablando sobre lo que él espera de mí y cómo me ve jugando. Así que él fue una gran parte de que yo viniera aquí y, ya sabes, competir por títulos cada año, competir por la Liga de Campeones cada año es lo que quiero hacer. Thomas y el club ahora me lo han permitido.

¿Lo ve principalmente como un número nueve? En el Tottenham retrocedía un poco más.

Sí, creo que probablemente más como un número 9 al principio, pero siempre depende de los diferentes equipos. He dicho a lo largo de toda mi carrera que puedo jugar como el 9 o el 10 y siempre he dictado eso en función de cómo se presenten los rivales y cómo se organizan. ¿Retroceden? ¿Presionan? Así que seguiré haciendo lo mismo. Creo que en última instancia, ya sabes, y probablemente comience más alto como un número 9, más en el área. Pero incluso cuando juego como el diez, no es como si estuviera retrocediendo demasiado. Siempre estoy buscando marcar goles y llegar a los balones cruzados y llegar a los pases largos, así que supongo que veremos cómo se desarrollan las próximas semanas. Tenemos jugadores increíbles aquí, así que si estoy cerca del área, cerca del área, ya sabes que recibiré un buen servicio y espero que los convierta.

Algunas personas en casa no entendieron por qué llega al Bayern. ¿Qué les diría?

Todos tienen su opinión, pero la conclusión es que esta es mi carrera y hago lo que sea mejor para mí y mi familia. Sabes, desde el primer día dije que nunca quiero dejar de mejorar. Al venir a un club como este, siento que me he desafiado a mí mismo para mejorar aún más. Si quiero ganar Ligas de Campeones, si quiero ganar títulos de liga cada año, este es el lugar donde debo demostrarlo. Solo el tiempo dirá, solo el futuro dirá si fue la decisión correcta, pero estoy completamente seguro de que esto es lo mejor para mí en mi carrera y lo mejor para el Bayern de Múnich, y estoy emocionado de mostrarles a todos que puedo llegar a otro nivel.

¿Ganar trofeos es una gran parte de la motivación para venir aquí?

No, no lo creo. La gente habla mucho de los trofeos y hay mucho en las redes sociales sobre los trofeos, pero para mí es siempre mejorar. Por supuesto, quiero ganar, quería ganar todos los años cuando estaba en el Tottenham. Nunca he entrado en una temporada sin intentar ganar los trofeos. Por supuesto, sabes que aún no ha sucedido del todo para mí, pero tengo muchos años para intentar lograrlo, así que no es solo los trofeos, se trata de superarme a mí mismo. Estar en un club como el Bayern de Múnich aumenta mucho la presión y debes asegurarte de ganar títulos, debes asegurarte de llegar lejos en la Liga de Campeones, de lo contrario has fracasado. Esa es una experiencia que quería sentir, esa es una presión que quería sentir y eso es en última instancia por lo que he venido.”

¿Aprender alemán será uno de esos grandes desafíos acá?

Intentaré aprender tanto como pueda, pero es un idioma extremadamente difícil, seguro. Sí, es difícil de decir, ya sabes, mucha gente habla inglés aquí, lo que de todos modos me ayudará, pero trataré de adaptarme culturalmente tanto como pueda. Intentaré aprender el idioma, intentaré conocer a los fanáticos tanto como sea posible, pero creo que en última instancia lo importante es que la gente quiere que juegue bien. Los fanáticos del Bayern de Múnich quieren que me desempeñe bien en el campo. Así que si no hablo alemán, pero aún así marco goles, estoy seguro de que no estarán muy decepcionados. Pero como dije, estoy dispuesto a intentar experimentar tanto como pueda.

Habla de ser un líder aquí. ¿En qué consiste impulsar a sus compañeros de equipo a dar lo mejor de sí?

Creo que ser un líder es entender la personalidad de cada compañero de equipo. ¿Qué los hace mejores? ¿Qué los motiva? Así que en estas próximas semanas e incluso en los últimos días, he estado conociéndolos lo más posible, ayudándolos a entender cómo me gusta jugar y viceversa. Ser líder es simplemente tener confianza y tratar de impulsar lo máximo posible en todos los sentidos, ya sea gritando, motivando, poniendo el brazo alrededor de alguien. Así que, como dije, estoy en los primeros días aquí, pero eso siempre ha sido natural en mi ADN. Siempre lo he hecho naturalmente en el campo, así que simplemente continuaré aquí. Espero que la presencia de tenerme a mí y tener un número nueve ayude a dar confianza al equipo también.

¿Qué piensa sobre la energía de Thomas Müller?

Es buena. Sí, la disfruto mucho. Dije antes, ya me invitó a jugar al golf. Aún no, todavía no, probablemente la próxima semana. Así que tendré que traer los palos desde Inglaterra. Él es genial. Personas como Thomas son fantásticas para el equipo y, ya sabes, ha demostrado año tras año por qué es uno de los mejores. Creo que su personalidad es realmente vital para este equipo también, así que estoy seguro de que nos llevaremos bien y espero que podamos tener una buena conexión en el campo también.

Cuando firmó con el Bayern de Múnich, ¿sabía que tenía que usar Lederhosen en el Oktoberfest?

Sí, lo he visto antes. Si soy totalmente honesto, no sabía que era obligatorio, pero pronto me enteré, así que… Pero no, como dije, ya sabes, estoy dispuesto a conocer la cultura y eso es parte de la experiencia. No estoy seguro de cómo me veré con esos trajes, pero supongo que esperaremos y veremos.

Si le hubiéramos dicho a Harry Kane en Millwall “En unos diez años, será el jugador estrella del Bayern de Múnich”, ¿qué habría dicho?

No creo que hubiera dicho nada, para ser honesto. En última instancia, siempre me he fijado metas altas, pero esto nunca fue, ya sabes, tan alto como llegué, así que es increíble estar aquí, pero no me estoy dejando llevar. Hay mucho trabajo por hacer.

¿En qué áreas tratará de mejorar?

Me siento muy bien. Me siento muy en forma. Tuve una buena pretemporada. Cada año busco mejorar, ya sea diferentes formas de marcar, ya sea con el pie izquierdo, con el pie derecho, de cabeza, lo que sea. Desde cruces, tal vez marcar en áreas más reducidas jugando para el Bayern ahora. Así que sí, veremos. En los entrenamientos siempre estoy trabajando en pequeñas cosas y veremos si funcionan esta temporada.