La temporada del fútbol europeo llega a su final y hay muchas dudas sobre lo que será el nuevo proyecto de Liverpool. Hay muchos rumores sobre lo que se viene en el mercado bajo las órdenes de Arne Slot, quien contará con una abultada chequera para fichar. ¿Qué significa esto para Luis Díaz?

Con la salida de Jürgen Klopp del banquillo y la llegada de Arne Slot, se esperan cambios en el plantel de Liverpool. Será un mercado de pases sumamente movido en Anfield, en el que no se descarta que puedan haber salidas de nombres importantes.

Uno de los nombres que está en duda para la próxima temporada es el de Luis Díaz. El jugador podría estar viviendo sus últimos días en el equipo de Merseyside y clubes como Paris Saint-Germain (PSG) y FC Barcelona han mostrado interés en la ficha del futbolista colombiano.

Ahora, en caso de que se concrete la salida de ‘Lucho’, Liverpool deberá hacer una gran inversión en un reemplazo de primer nivel. El último nombre que saltó a la mesa fue el de Anthony Gordon, cuya ficha costaría cerca de 115 millones de euros. Por ende, la gran pregunta es con cuánto dinero cuenta el club para afrontar este mercado.

Luis Díaz (IMAGO / Sportimage)

El presupuesto de Liverpool

A falta de solo 2 partidos para el final de la campaña, Liverpool ha asegurado la tercera posición de la tabla. Independientemente de los resultados, los Reds no podrán escalar a la segunda posición ni están en riesgo de ser desplazados a la cuarta plaza.

En este sentido, se espera que el equipo de Merseyside reciba una jugosa recompensa, ya que la Premier League es la liga que más dinero reparte entre sus participantes. De momento, se desconoce cuánto dinero recibirá la tercera posición, pero se espera un aumento con respecto a lo entregado la temporada pasada, que fueron 165 millones de euros. Así explica Liverpool Echo.

A esto hay que sumar los 27 millones de euros que recibirá el club por haber llegado hasta los cuartos de final de la Europa League. Por ende, Liverpool contará con algo más de 190 millones de euros de ingresos en concepto de premios al finalizar la temporada.

¿Luis Díaz en riesgo?

Con estas cuentas, que no incluyen otros posibles ingresos como los patrocinios, venta de boletos, merchandising o transferencias de jugadores, queda más que claro que Liverpool cuenta con una abultada chequera para fichar. No se conoce la cifra exacta que destinará la propiedad del equipo para el mercado de pases, pero seguramente será suficiente para comprar jugadores de primer nivel.

En este sentido, la baja de Luis Díaz podría no significar un gran problema para el club. Además, semanas atrás, The Sun aseguró que Liverpool esperaría una cifra no menor a los 100 millones de euros por la ficha del colombiano, dinero que podrá ser usado para su reemplazo.