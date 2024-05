Luis Díaz se adaptó al fútbol de la Premier League y luego de la primera temporada y media logró un nivel tan alto que se empezó hablar de un supuesto interés del FC Barcelona por contratarlo. Sin embargo, desde España le dieron buenas noticias al Liverpool FC confirmando el jugador que el Barça habría preferido en lugar del extremo colombiano.

El rumor empezó con una información publicada por el diario ‘El Heraldo’ el 10 de marzo de 2024. Según el medio mencionado, “una fuente de entero crédito” les dijo que Carlos Van Strahlen, representante de ‘Lucho’ Díaz, se reunió con Joan Laporta, presidente del Barcelona, para conocer el valor que costaría firmar al jugador colombiano.

Desde ese momento empezaron las trabas para ver a Díaz con los colores del equipo español. Al conocer que Liverpool estaría pidiendo entre $120 y $140 millones de euros por ‘Lucho’, ‘El Heraldo’ publicó que la respuesta del presidente del Barcelona habrían sido dos palabras: “Es inviable”.

En el mundo del fútbol quedó en el aire el interés del Barcelona por Luis Díaz y el periodista Eduardo Luis López, del canal Win Sports, le planteó un desafío al jugador colombiano: “El Barca lo que quiere es volver a la grandeza y está apuntándole a uno de los mejores jugadores del mundo. ‘Lucho’, asumí el reto”. Sobre este rumor hay novedades contundentes.

Luis Diaz tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2027. (Foto: Imago)

El diario ‘Liverpool Echo’, de Inglaterra, pasó de informar que Díaz estaría entre los once jugadores que podrían salir del Liverpool a publicar que el Barcelona dejó de mostrar interés en el futbolista colombiano porque identificó un objetivo alternativo que sí se ajusta al presupuesto del club. Desde España confirmaron el nombre en cuestión.

El jugador que el Barcelona habría preferido en lugar de Luis Díaz

Toni Juanmartí, del diario Sport de España, sostuvo que el traspaso de Luis Díaz al FC Barcelona es “inasumible al cien por cien”. Dicho esto, también informó que la prioridad del Barça pasó a ser el extremo español Nico Williams del Athletic Club. Con 21 años, un valor de $50 millones de euros y dos goles en trece partidos con la Selección de España, fue el jugador que habría preferido el equipo español en lugar de ‘Lucho’.

‘Lucho’ Díaz ya quiso jugar en la LaLiga de España

Lo confirmaron desde su familia. En marzo de 2024, Mane Díaz, el papá de ‘Lucho’, le concedió una entrevista a la emisora ‘Cadena Ser’, de España, y confirmó el deseo que tuvieron junto a su hijo de jugar en la liga española: “Cuando salió del Porto no tuve conocimiento de que hubiese algo positivo con clubes de Madrid. Se escuchaban cosas, pero nunca llegue a saber si había algo más. Con lo de Liverpool fue todo más preciso. La directiva fue más precisa para que Luis llegase allí. Se aspiraba a que pudiese venir aquí. Ya Falcao había estado, James también… Finalmente no se dio, pero todavía no se pierdan la esperanza“.