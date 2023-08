El fútbol de Arabia Saudita se ha convertido en una de las ligas que genera interés a las grandes estrellas del fútbol mundial, esto se dio después de a llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr, por lo que importantes figuras como Karim Benzema, N’Golo Kanté, Sadio Mané, entre otros.

Uno de los equipos que se quiere llevar a otra figura, es el Al Ittihad, club que estaría tras los pasos de Mohamed Salah, así lo reveló el reconocido Fabrizio Romano, el cual indicó que el equipo árabe le hizo al egipcio una millonaria oferta para que se convirtiera en su próximo refuerzo.

Romano informó que desde Liverpool no quieren que se vaya ‘Mo’, por lo que no recibirá ninguna oferta que le hagan por el atacante, esto llevaría que Al Ittihad tenga como única camino, convencer a Salah para que presione al equipo inglés para que lo deje ir, hecho que hasta el momento no ha pasado.

En el caso de que Mohamed salga del Liverpool, sería sin duda un duro golpe para los ‘Reds’, especialmente para sus compañeros de ataque como el colombiano Luis Díaz, debido a que perderían a uno de los socios y jugadores más importantes en el frente de ataque.