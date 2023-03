Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más polémicos del país, debido a sus ácidos comentarios sobre los diferentes temas que rodean el fútbol colombiano, los cuales generan amores y odios en los seguidores del FPC y la Selección Colombia, ahora su última controversia fue con el actual entrenador del Junior de Barranquilla, Hernán Darío Gómez.

En la mañana de este jueves 30 de marzo, el 'Bolillo' fue invitado al programa 'Palabras Mayores' de la emisora Antena 2, del cual Carlos Antonio es el principal protagonista, pero de manera curiosa, el también periodista del canal Win Sports se ausentó en el momento en el que estaban hablando con el técnico del cuadro 'tiburón'.

Tras terminar la entrevista, Vélez reapareció y reveló la razón por la que no quiso interactuar con Hernán Darío, explicando que no quería hablar con una persona que le falta al respeto a los técnicos modernos y la actualidad del fútbol, tanta fue la molestia que lo acusó de tener una mente retrógrada.

"No quise participar en la entrevista con el ‘Bolillo’ Gómez, no quiero ofenderlo, pero no puedo aceptar que él menosprecie a quienes han estudiado y se han preparado para los retos de la modernidad. Decir que no hay fútbol moderno y que solo es una forma de hablar, de hablar bien y de una forma peyorativa. No aceptar la realidad es propia de mentes retrógradas y anquilosadas. Si alguien no quiere actualizarse, no es problema de los que sí queremos hacerlo", dijo Vélez.

Aquí las palabras de Carlos Antonio contra el 'Bolillo':