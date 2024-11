Ha sido un semestre muy movido para Atlético Nacional a la hora de recibir notificaciones por parte de la Dimayor, y antes del partido contra Millonarios por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024, se conoció la nueva sanción que recibió.

Luego de que expulsaran a su entrenador Efraín Juárez durante la victoria contra Independiente Santa Fe por 5-0 en la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares, Nacional recibió la sanción de dos fechas de suspensión para su director técnico y una multa de $866.000 pesos.

Sin poder contar con su DT, Atlético Nacional volvió a ganar en los cuadrangulares. En esta ocasión fue 1-0 contra Deportivo Pasto en condición de visitante, y aunque el equipo ‘Verdolaga’ sigue como líder del Grupo A con seis puntos, recibió una mala noticia tras esta victoria.

Nacional jugará contra Millonarios el próximo viernes 29 de noviembre a las 8:30 P.M. en el estadio El Campín y el Comité Disciplinario de la Dimayor ya le aviso por medio de la Resolución No. 107 de 2024 que recibió una nueva sanción por hechos sucedidos en el triunfo contra Deportivo Pasto del 24 de noviembre.

La nueva sanción que la Dimayor le puso a Atlético Nacional

Joan Castro recibió tarjeta amarilla vs. Pasto. (Foto: Vizzor Image)

La Dimayor decidió sancionar a Atlético Nacional con una multa de $1.300.000 pesos porque cuatro jugadores, Joan Castro, Andrés Román, Alfredo Morelos y Juan Arias, fueron amonestados en el mismo partido. Algo que es sancionado por el Artículo 77-A del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Además, uno de estos futbolistas no podrá jugar contra Millonarios.

El jugador que Nacional perdió para el partido vs. Millonarios

No solo fueron sancionados con una multa. Durante el partido contra Deportivo Pasto, el lateral derecho Joan Castro, que también puede jugar como defensor central, recibió tarjeta amarilla al minuto once, llegó a cinco amonestaciones en la Liga Colombiana II-2024 y deberá cumplir una fecha de sanción. No juega contra Millonarios por la tercera fecha de los cuadrangulares del Grupo A.