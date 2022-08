Las palabras de Jarlan Barrera, actualmente en Atlético Nacional, contra Junior de Barranquilla, han causado revuelo en las redes sociales. El jugador mandó frases picantes contra el equipo barranquillero, donde tuvo un paso de varios años en donde jugó ocho finales.

Sigue siendo noticia por sus contundentes palabras contra Junior de Barranquilla. Actualmente, Atlético Nacional es su casa y un gol de él, en el semestre pasado, le dio la estrella 17 al equipo verde en una dramática final contra Deportes Tolima.

A su vez, a finales de 2021, fue vital para ganar la Copa Colombia, también con el equipo verde. Lleva dos títulos con Atlético Nacional. Mientras sigue aumentando sus triunfos con el 'verdolaga', no tiene tapujos para referirse a su exequipo. Tanto es el revuelo, que uno de los periodistas más escuchados de Barranquilla, le tira 'pullas'.

José Hugo Illera contra Jarlan: le dice "inmaduro" y que se "vuelva serio"

"Voy a empezar con unas palabras que dije en programas pasados, donde yo le pedí a la gente que se olvide de Jarlan, pero Jarlan hace todo lo posible para que no se olviden de él, y no por cosas buenas, sino por cosas malas. Esas declaraciones no cayeron bien en Barranquilla y no se van a olvidar por mucho tiempo", comenzó diciendo José Illera en Win Sports.

"Jarlan tiene cinco títulos como profesional, de los cuales tres los gano acá y dos con nacional apenas. De esas lágrimas que él habla, las más importantes en la historia de Junior, la Copa Sudamericana, no se ganó gracias a él, y él mismo se encarga que la gente lo recuerde. Me parece una inmadurez esas declaraciones, cada vez la embarra, viene al 'Metro' a mostrar el escudo de nacional a la gente y no quiere que la gente le grite, ya está bueno Jarlan, madure viejo, sea serio y olvídese de Junior y ojalá no lo mencione más", finalizó el periodista.