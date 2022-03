La Comisión Disciplinaria de la Dimayor sorprendió a todos con la decisión de sancionar a Teófilo Gutiérrez por dos partidos debido a una supuesta incitación a la violencia del jugador en contra de los hinchas del Deportes Tolima, una vez se terminó la final de la Superliga, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Debido a este castigo, el delantero del equipo azucarero no podrá jugar el clásico de este domingo contra el América de Cali, lo cual hizo que se molestaran bastante en las directivas. "Estamos indignados con lo que está pasando, la sanción a Teo es indignante. No entendemos de dónde, dizque por incitar a la violencia, el reporte dice que incita porque se toca el escudo. Hay cosas que nos tienen muy molestos. Los dirigentes no están actuando. Están deteriorando la reputación del fútbol y hay persecución contra el Cali, estamos indignados”, dijo el presidente Marco Caicedo.

El mandamás, además, señaló directamente a Imer Machado, instructor técnico de la comisión arbitral. "Sí, no me da miedo, no le debo ni le temo a nadie. Soy imparcial, hago esto por amor, y venimos con el tema arbitral hace rato. No pasa nada. Cometen errores tras errores y no hay acciones. Esta crisis tiene que ver con el tema arbitral", apuntó el dirigente.