¿Lucas González y Teófilo Gutiérrez en un mismo club? Esta es la posibilidad

Para muchos, Lucas se convirtió en un técnico referente en el fútbol colombiano. La cantidad de puntos que obtuvo, aportó en la participación de Águilas Doradas en la Copa Libertadores y América de Cali en Copa Sudamericana 2024. En ambos torneos, ya con González lejos, ambos clubes no superaron la fase previa.

El técnico colombiano Lucas González parece que está de vuelta en el fútbol colombiano luego de su paso por Argentina, donde no tuvo buenos meses con el Central Córdoba, club que tiene como objetivo alejarse del descenso. Al joven entrenador bogotano le tocó salir sin pena ni gloria por los malos resultados. La segunda división del FPC se ve como una posibilidad para seguir su carrera deportiva.

