Jero Freixas es uno de los generadores de contenido de fútbol mejor cotizado del continente. Sus videos realizados junto a su esposa, han sido el ‘boom’ en diferentes países, creando una comunidad de fans numerosa, no solo en redes sociales, sino también en los estadios, equipos de fútbol y diferentes escenarios donde se presenta.

Entrevista completa

El argentino estuvo hablando con Bolavip sobre diferentes temas. Contó un poco de su historia de cómo llegó a ser influencer, opinó acerca del Fútbol Colombiano, sus clubes, hinchadas y los diferentes referentes del balompié nacional, indicando que el ‘Pibe’ Valderrama es el máximo exponente.

¿Quién es Jero Freixas? “Me digo “influencer por accidente”, no me gusta, pero me lo dicen un montón. Me considero actor, humorista y comediante. Estudié mucho teatro y actuación. Más allá de estar aquí por accidente, fue por necesidad. No me gustaban las redes sociales, pero tenía el sueño de vivir de lo que me gustaba, trabajaba en una empresa, pero no era lo que quería. Cuando descubrí este mundo, me metí porque sentía que era lo que debía hacer”.

Su fiebre por el fútbol sobrepasa fronteras, pero para llegar a tener el éxito que tiene hoy en día tuvo que trabajar fuerte aplicando la frase: “prueba, error”. Junto al amor de su vida grabaron infinidad de veces para viralizar su primer contenido que fue el del Mundial 2018. Desde ese momento, sus vidas cambiaron para siempre.

Son días y noches escribiendo y grabando, aunque disfruta más lo primero. Su contenido es de tal calidad que, sin pedirlo, consiguió que su máximo ídolo, Lionel Messi, lo siguiera en Instagram e intercambiaran un par de mensajes.

“Un seguidor me escribió diciendo que Messi me seguía, no le creí, pensé que era joda, lo veía como algo absurdo. Luego ya fueron dos, tres y cuatro los que me hacían saber lo mismo. Fue una ola de mensajes, ahí prendí la cámara, grabé un video con la camiseta de Argentina y todo fue una locura. No sabía qué hacer, nunca le pedí que me siguiera, no tenía por qué hacerlo.”

En cuanto al mejor jugador colombiano de la historia, Jero se quedó con el ‘10’ histórico. “James es un crack, pero el ‘Pibe es mi infancia, me hizo llorar mucho en el año 93. Por historia me quedo con el Valderrama, es el máximo exponente del Fútbol Colombiano, me gustaría conocerlo”.

Jero se le midió a nuestro acostumbrado ‘Toma y Dame’, respondió algunas preguntas sin filtro, pero otras fue cauteloso: ¿Messi o Maradona? “A los dos los amo, gracias por ser argentinos y darnos tantas alegrías”. ¿Libertadores o Champions? “Me encantan las dos, pero dame la Libertadores, estar un martes, miércoles o jueves en la noche y saber que hay partido de Libertadores es algo mágico”.

En su estadía en Colombia visitó los dos estadios de Bogotá, primero El Campín en el juego Millonarios vs. Jaguares y luego el de Techo en partido de Fortaleza. Con ambos se sintió a gusto, pero eligió a uno de ellos. También se refirió a los equipos de nuestro país más sonados en el exterior, a los jugadores referentes que le gustaría conocer y mucho más.