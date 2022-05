El defensor criticó el actuar de la Dimayor con su equipo y no aplazar el compromiso.

El fuerte mensaje del capitán del DIM a la Dimayor por no aplazar el juego

Una nueva vergüenza se dio en el fútbol colombiano tras la penosa imagen de los futbolistas de Jaguares de Córdoba solos junto al cuerpo arbitral presentándose en el duelo ante el DIM, mientras que los paisas no estaban presentes aludiendo temer por su seguridad debido al paro armado que se vive en dicha zona del país.

Pues uno de los que se pronunció fue Andrés Cadavid, que es el capitán del ‘Poderoso’ y cuestionó la falta de empatía por parte de la Dimayor con las personas que la están pasando mal debido a la violencia que se estpa viviendo.

“¿Saben por qué no estamos ahí? Porque todavía podemos decir no. En la universidad me di cuenta que en las grandes ciudades vivimos en una burbuja y somos ‘importaculistas'”, dijo inicialmente el referente del Medellín.

Posteriormente agregó: “Hoy decidí meterme en los zapatos de las personas que no podían ir escoltados para que nosotros jugáramos”.

Por el momento la Dimayor no se ha pronunciado sobre el bochorno en el que quedó nuevamente expuesto el fútbol colombiano a nivel nacional e internacional, algo que lamentablemente se está volviendo costumbre.

Aquí la historia de Cadavid con sus palabras: