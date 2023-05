Hernán Darío Gómez tiene marchando de gran manera al Junior de Barranquilla. Desde sus finales todo ha mejorado desde el juego y los resultados, a tal punto que ya se encuentra metido en el grupo de los ocho y con grandes posibilidades de medir a los cuadrangulares, algo que parecía casi que imposible en las primeras fechas.

La llegada del 'Bolillo' todo tipo de comentarios, hubo gente que estuvo a favor, pero otros que estuvieron en contra. Uno de los que surgieron más polémica con su opinión, fue Iván René Valenciano, exjugador del cuadro 'tiburón', que en medios de comunicación habló sobre el trabajo del entrenador.

“Medimos de una manera a Nacional y otra a Junior. A Autuori le dijeron que salió campeón, en Junior armaron el equipo en base a Arturo Reyes. Cuando llegó Bolillo le dijeron que lo saque del fondo y lo meta en los ocho. A mí no me gusta como juega el Junior del Bolillo. No discuto su capacidad pero sí hablo del paladar del hincha. Bolillo puede salir campeón ganando 1-0 todos los partidos y no vamos a poder criticar nada, pero desde el juego es otra cosa", dijo el exdelantero.

'Bolillo', que viene de ganarle a Millonarios en condición de local, no se guardó nada y le respondió: "A mí a veces me gusta Junior ya veces no. Todavía no hay un equipo que marque diferencia real en el fútbol de Colombia. Valenciano dijo eso para que lo escuchen más. Estamos compitiendo para entrar a las finales y eso es difícil".

Junior de Barranquilla es séptimo parcialmente con 24 puntos y sin diferencia de gol. Su próximo partido será este sábado ante el necesitado Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, duelo que se llevará a cabo desde las 8:25 pm