Jugador de Nacional admitió en público el ‘favor’ que la Dimayor les hizo para ganarle a Millonarios

¿Lo aprovecharán? Bajo la premisa que hasta el mínimo detalle puede llegar a marcar diferencia en los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024, Nacional recibió un ‘favor’ por parte de la Dimayor para ganarle a Millonarios. Un jugador no dudó en admitirlo en público.

Publicidad

Publicidad

¡A los hechos! En un año calendario que se tuvo Copa América, Juegos Olímpicos y Mundial Femenino Sub-20, que se realizó en Colombia, era inevitable lo apretado que sería el calendario para la definición del fútbol colombiano. Nacional y Millonarios, los equipos involucrados en la primera ventaja que habrá en los cuadrangulares por ese motivo.

La segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares empezó el domingo 24 de noviembre con la victoria de Atlético Nacional contra Deportivo Pasto por 1-0 en el estadio La Libertad. Independiente Santa Fe y Millonarios no pudieron jugar ese mismo día y ahí estaría la clave para el ‘favor’ que la Dimayor le hizo al equipo ‘Verdolaga’.

A pesar de saber con antelación que en el estadio El Campín no se podía jugar el domingo 24 de noviembre por el concierto de la banda Iron Maiden, la Dimayor decidió programar el partido Nacional vs. Pasto dos días antes del día (martes 26) en el que se jugó el clásico entre Santa Fe y Millonarios. La ventaja se hizo pública y un jugador de los ‘Verdolagas’ no dudó en admitirla.

Publicidad

Publicidad

Jugador de Nacional admitió el ‘favor’ que les hicieron para ganarle a Millos

Álvaro Angulo, jugador de Nacional. (Foto: Vizzor Image)

“Trataremos de recuperarnos sabiendo que tenemos un día, un día y medio más de descanso que Millonarios. Pensaremos y trabajaremos lo que es Millonarios, por dónde podemos hacerle daño y ojalá al final se vea reflejado el día viernes el descanso“, dijo Álvaro Angulo en conferencia de prensa para admitir el ‘favor’ que les hizo la Dimayor de cara a la tercera fecha de los cuadrangulares.

Publicidad

Publicidad

ver también La nueva sanción que la Dimayor le puso a Atlético Nacional antes del partido contra Millonarios

El árbitro de Millonarios vs. Atlético Nacional por la fecha 3 de cuadrangulares

Ambos equipos llegan con dos victorias y seis puntos, pero el club paisa es líder del Grupo A por diferencia de gol. Millonarios recibe a Nacional por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024 el viernes 29 de noviembre a las 8:30 P.M. en el estadio El Campín y el árbitro será Jhon Hinestroza. Además, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó para este encuentro a John León y Elkin Charrys como jueces de línea y el encargado del VAR será John Perdomo.