El Junior de Barranquilla pasa uno de los peores momentos de los últimos años. Los resultados y el juego no lo acompañan y lo tienen en el último puesto de la tabla de posiciones con seis puntos y -3 en la diferencia de gol. Además, fue eliminado de la fase previa de la Copa Sudamericana a manos del Deportes Tolima.

La inversión que hizo el cuadro barranquillero fue considerable, por lo que aficionados y medios de comunicación le exigen estar a la altura. Uno de los que se pronunció ante el caso fue el reconocido periodista Hugo Illera, quien en una columna de opinión se refirió a Juan Fernando Quintero y lo responsabilizó del presente del equipo.

"Tú, no puedes camuflarte en el cariño de la hinchada. Pondero los 7 partidos completos que has jugado contrariando todos los pronósticos de si podías o no jugar 90 minutos. Se te trajo para ser parte de la solución y, en contexto, te has convertido en parte del problema", escribió Illera.

De inmediato Quintero le respondió por medio de Twitter, fue autocrítico y aceptó que también es responsable de la situación: “Tiene razón don Hugo. Y no me tiro del barco jamás. También soy culpable…Dios lo bendiga”.