El guiño de Juanfer Quintero a Millonarios para su regreso al fútbol colombiano

Juan Fernando Quintero vive nuevamente días de gloria en su carrera futbolística, tras ganar la Copa Sudamericana con Racing. El talentoso volante colombiano disfruta otra vez del reconocimiento por parte de propios y extraños, gracias a su magnífico fútbol y títulos. Sin embargo, para nadie es un secreto que en Colombia se extraña y que una de las posibilidades sea volver al fútbol colombiano. Y él mismo le abrió la puerta a Millonarios y varios clubes grandes del FPC.

El último paso de Juanfer por la Liga Colombiana no tuvo los mejores recuerdos para él, ni para su club. Después de un enorme recibimiento, terminó yéndose por la puerta de atrás del Junior de Barranquilla por un enfrentamiento con el DT de ese entonces, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. Si bien parte de la hinchada estuvo de acuerdo en su salida, hoy hay quienes piden su regreso, pero no son los únicos en hacerlo.

Es una generalidad ver entre los hinchas de varios equipos de Colombia que pidan a Quintero para su equipo. Pero la realidad indica que son pocos los que podrían darse el gusto de tener al crack en su club, bien sea por su costo o por lo que él quiera. Lo cierto es que la puerta está abierta para varios y fue el mismo Juanfer el que lo confirmó, en entrevista con el programa Balón Divivido, de ESPN.

¿Juanfer Quintero le abrió la puerta a Millonarios para volver a jugar en el FPC?

Este lunes, Juan Fernando Quintero habló, luego de la obtención de la Copa Sudamericana con Racing, de Argentina. Y al ser consultado por un posible regreso al FPC, dejó varias declaraciones en el tintero. “Te voy a decir la verdad, yo soy muy patriota, a mi me encanta Colombia, el fútbol colombiano… Mantengo pendiente de todas las noticias, cuando fui al Junior lo sentí por el cariño de la gente”, empezó diciendo.

Luego, aseguró: “Yo vivo eternamente agradecido con Nacional porque me dio a conocer internacionalmente, quiero mucho a la institución, le hago fuerzo, pero obviamente mi vinculo en con el Medellín, soy un tipo tatuado con el escudo, no lo puedo negar. Envigado me dio mis primeros pasos, en el fútbol, agradecido con todos… Y bueno, yo no le cierro las puertas a nadie porque soy un tipo enamorado de su país”.

Al final de la declaración, habló de algunos referentes de Millonarios, lo cual enseguida fue tomado como un guiño para el club embajador. “Hoy en día tengo relación con (Alberto) Gamero, con todos estoy pendiente. Con don Gustavo (Serpa) siempre hablo también, es muy difícil de negociar, pero es un tipo 100 puntos como persona. Y en su momento se dará, el día que tenga que volver estaré feliz”.

