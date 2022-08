Catalina Pérez es una de las grandes referentes del fútbol femenino en nuestro país. Sus atajadas con la Selección Colombia y su actuación con el combinado nacional en la reciente Copa América que se disputó en territorio local, la dejaron en lo más alto. Esto gracias a la clasificación al Mundial de Nueva Zelanda-Australia de 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para nadie es un secreto que la Liga Femenina en Colombia ha tenido muchas trabas y no se les ha brindado las garantías suficientes para tener un campeonato digno. La portera de la Selección Colombia habló con Bolavip sobre este y varios temas que tuvieron gran impacto en redes sociales.

“Ha sido un proceso, la Copa América fue importante para nosotras, se notó que la gente vibra con nosotras, les gusta el fútbol femenino, van al estadio, ven los partidos y la Liga es importante, es viable por todo lo que se está viendo. Nos hemos ganado los espacios y estamos generando cambios”, expresó la portera.

En medio de la entrevista confesó que hubo acercamientos por parte de algunos equipos en nuestro país, pero no se ha podido concretar nada. Indicó que por ahora seguirá en Europa, con sus proyectos personales y profesionales, con el Real Betis.

Catalina Pérez estudió finanzas, sabe que por ahora tiene que tener un ingreso extra por temas de salarios en este deporte: “me gradué en finanzas, tengo una maestría en administración, me encantan todos los deportes, pero el fútbol es mi preferido. En el fútbol femenino es común y valioso, los sueldos no son los mismos de los jugadores, es por eso que debemos generar ingresos por otros lados”.

La portera de 27 años recordó también cómo ha sido su proceso con la Selección Colombia, donde siempre estuvo de mente y corazón. Su primer llamado con la ‘tricolor’ fue en el Mundial Sub-20 de Alemania, y aunque no sumó minutos, empezó a hacer carrera.

Para el Mundial de 2015 estuvo dentro de las 23 jugadoras convocadas. Durante la máxima cita mundialista no estuvo en la fase de grupos, Sandra Sepulveda era la portera titular. Su debut lo hizo en los octavos de final tras la suspensión por acumulación de amarillas de su colega. “No me habían sacado una tarjeta roja en mi vida, no creía que me la sacaran en un Mundial, quedé muy sorprendida, no sabía qué hacer. A mis compañeras les pedí perdón, no dormí como en cuatro días”.

Por último, una de las anécdotas más recordadas por Cata fue su encuentro con David Opsina: “Él y yo estábamos en Napoli, yo me moría por conocerlo y terminó invitándome a su casa a prender velitas, nunca me imaginé que iba a estar en su casa, con su familia, comiendo buñuelos y natilla. Me recibieron de gran manera, para mí fue muy especial, él y su familia se portaron muy bien conmigo, son unas grandes personas”.