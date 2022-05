La millonaria sanción que la Dimayor le puso al DIM por no jugar ante Jaguares

La polémica que generó el partido que no se jugó entre Jaguares de Córdoba vs Independiente Medellín, debido a que los futbolistas del equipo antioqueño no se presentaron por temer por su seguridad debido al paro armado que se vivía en Córdoba continúa, ahora con la decisión que tomó la Dimayor.

El ente que rige a los clubes del fútbol colombiano dio a conocer por medio de su Comisión Disciplinaria que el DIM deberá pagar una millonaria multa de 20 millones de pesos por no asistir al compromiso, una suma importante y que no gustó a los aficionados del ‘rojo’.

Además, el partido se le da por ganado a Jaguares por 3-0, quedando así el equipo cordobés con 24 puntos en la tabla de posiciones del campeonato y con una mínima posibilidad de clasificarse a los ocho, ya que el octavo que es Envigado tiene 27 unidades.

Por su parte el ‘Poderoso’ que ya está clasificado queda quinto en la tabla con 31 puntos y a la espera de disputar la última jornada del todos contra todos ante el Deportivo Pasto.