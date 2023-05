No paran las burlas por el nuevo comunicado de prensa del Deportivo Cali.

No paran las burlas por el nuevo y polémico comunicado de prensa del Deportivo Cali. En las redes sociales, muchos aficionados y amantes del fútbol han reaccionado tras la publicación, que también causa mucho malestar, principalmente en los fanáticos del club verdiblanco.

Vale resaltar que la situación no es la mejor. Deportivo Cali atraviesa serios problemas financieros y en las últimas horas, varios jugadores habrían sentenciado al club, si no se les paga lo que se les debe, no jugarán contra Boyacá Chicó, partido por la fecha 20 de la Liga Colombiana I-2023.

Compleja situación que no deja de ser preocupante, además de los malos resultados durante el semestre, aunque en el remate del 'Todos contra Todos', logró sumar gran cantidad de puntos, incluso vio remotas opciones de clasificar a cuadrangulares semifinales. En las últimas horas, Deportivo Cali publicó un comunicado de prensa.

El comunicado dice que hubo una reunión entre el comité ejecutivo y los jugadores del club, donde se les reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso, y a su vez se dejó claro que se están buscando los recursos que permitan cumplir con las obligaciones pendientes.

Lluvia de burlas por el comunicado de prensa del Deportivo Cali

Lo publicado por el club verdiblanco parece no cayó bien entre muchos aficionados, que se hicieron sentir con polémicas respuestas y burlas. Muchos dicen que "no dice nada". Deportivo Cali espera salir de esta crisis deportiva y administrativa lo más pronto posible.