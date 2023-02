Lucas González, una de las revelaciones de la dirección técnica de fútbol colombiano, sigue sorprendiendo con sus ideas tácticas y ahora le responde de manera magistral a Jorge Luis Pinto a través de las redes sociales, luego del partido entre Águilas Doradas vs. Deportivo Cali que finalizó 1-1.

El juego se disputó en el estadio Palmaseca y es válido por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2023. Los goles de Andrés Arroyo y Jean Pineda fueron suficientes para decretar la igualdad. En rueda de prensa, Jorge Luis Pinto se fue contra Lucas González y le dedicó contundentes palabras.

"Si el señor Lucas González viene al fútbol colombiano a hacer eso, es mejor que se vaya y me gustaría decírselo como se lo mandé a decir en la cara. Nosotros quemamos esa etapa, hubo una etapa funesta en el fútbol colombiano. Después cambió, se hizo pulcro, sano, se acabaron esas cosas. Me encantaría que alguien de la Dimayor hubiera estado hoy para que viera lo que pasó. Tirarse al piso, no cobrar, pasarse la pelota de un lado para otro. Eso hay que acabarlo, eso no es fútbol", dijo Jorge Luis Pinto.