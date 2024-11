ver también Jhon Durán cargó contra el árbitro: "Es cuestionable"

ver también Jhon Durán no aguantó una pregunta y se enfrentó con un periodista

La Selección Colombia perdió frente a Ecuador en un partido no tan bueno para el combinado nacional. La falta de definición fue una constante a lo largo de los 90’ minutos y pese a tener un jugador de más, no se consiguió por lo menos el empate. Las palabras de Néstor Lorenzo tras la derrota frente a Ecuador llamaron la atención de los medios de comunicación que hicieron presencia en la rueda de prensa.

Publicidad

Publicidad

El entrenador del combinado nacional se vio molesto por lo visto en el terreno de juego. En defensa no estuvieron bien porque la única jugada de gol que tuvo el rival, la concretó. El resultado no fue bueno y se registraron dos derrotas seguidas.

ver también Esto dijo el técnico de Ecuador sobre Colombia tras la victoria

Las palabras de Néstor Lorenzo tras la derrota frente a Ecuador

“No estoy contento, sobre todo porque el gol fue una jugada evitable, una jugada muy buena, pero pudimos haberlo bloqueado antes de esa situación de gol, pero el equipo se recuperó y buscó y desgraciadamente no pudimos llegar al empate. La actitud y la búsqueda estuvieron, pero estoy triste por el resultado” , inició diciendo Néstor Lorenzo.

En cuanto al balance del 2024, dijo: “el año ha sido bueno. El equipo ha demostrado crecimiento y maduración. En estos dos últimos partidos nos faltó el gol en los momentos claves, pero se ha generado, se ha jugado igual que siempre y se da en un momento del proceso que nos deja reflexionando un muy buen tiempo y enojados un buen tiempo. Con ganas de analizar y hacer cosas que eviten estos resultados”.

Publicidad

Publicidad

En cuando a la efectividad y generación de opciones, expresó: “tranquilidad no, pero si hubiéramos pateado todo afuera, hubiéramos dicho que es culpa nuestra, si no hubiéramos generado de ninguna forma, pero lo hicimos de muchas maneras y no pudimos anotar, porque el arquero fue figura. Las que la defensa sacó muchas, las que no fueron situaciones de gol porque la defensa defendió bien”.

Cerró hablando de la parte mental para lo que viene: “Lo de hoy no era clave (el gol), fue una jugada aislada, un saque lateral nuestro, una pérdida. Uno no imagina que bloqueando o hacer un foul iba a evitar el gol, porque era una jugada que, en el inicio, no se percibía de ese peligro, pero esas cosas pasan y después tuvimos tiempo de recuperar. El partido fue todo nuestro, lo buscamos por todos lados y no se nos dio. Trabajar siempre desde lo emocional. Creo que somos un equipo equilibrado, que asume muchos riesgos, en cuanto a la superioridad donde queremos imponernos.

Publicidad

Publicidad

Más allá de que el mérito no suma puntos, tenemos que ser justos con el alcance del desarrollo del juego, de las posibilidades de gol y de lo que jugamos al fútbol. No fueron dos partidos malos, me hubiera ido más preocupado si el rendimiento hubiera sido muy malo y hubiéramos perdido injustamente”.