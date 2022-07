"No es traer por traer": Juan Cruz Real le bajó el pulgar a Giovanni Moreno

La llegada de Giovanni Moreno al Junior de Barranquilla está más complicada de lo que parecía en un principio. Aunque varias fuentes en la Arenosa aseguraron que el jugador tenía todo arreglado para llegar al Tiburón, esa versión ha quedado sin asidero en las últimas horas y todo por las declaraciones que entregó el técnico del club, Juan Cruz Real.

Según se ha podido conocer en las últimas horas, Junior no está buscando el fichaje de Gio Moreno. Por el contrario, se ha revelado que es el jugador quien está intentando conectar con los directivos del equipo para concretar una negociación que le permita al volante seguir jugando en el FPC, luego de salir por la puerta de atrás de Atlético Nacional.

En rueda de prensa, Cruz Real aseguró que no tiene ni idea ni se le ha informado de que Junior esté negociando el fichaje de Giovanni Moreno. Sin titubeos, aseguró que se pensará su contratación solo si el club se lo pone sobre la mesa, algo que no ha pasado. Además, dejó claro que no está pensando en más refuerzos y está conforme con los jugadores que tiene actualmente en su plantilla.

“Pensaremos, si la directiva viene y me lo plantea veremos... pero no es traer por traer, hay que analizar muchas cosas, las nominas caras nunca son las mejores".

"A mí nadie me ha hablado de este jugador": Juan Cruz Real sobre Giovanni Moreno