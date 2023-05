Deportivo Cali vive uno de los momentos más difíciles de su larga historia, esto debido a los problemas financieros, los cuales también han afectado el rendimiento futbolístico del equipo, el cual se encuentra disputando poder salir de las posiciones del descenso, es por esto que el partido ante el Boyacá Chicó por la fecha 20 es de una gran importancia, porque es un rival directo.

En los últimos meses, los futbolistas han reclamado los incumplimientos en los pagos de sus salarios, tema que ha tenido contra las cuerdas a la dirigencia, ya que se exponen a fuertes sanciones y la posibilidad de perder el reconocimiento deportivo, por lo que de a poco han ido cancelando a los deportistas.

Aunque los directivos han hecho el esfuerzo, aún no se encuentran al día con los jugadores, a los que les estarían debiendo cinco quincenas, hecho que tiene muy molestos a los futbolistas que habrían tomado la radical decisión de no jugar ante el Boyacá Chicó si no les pagan, pagó que se encuentra embolatado a pocas horas del compromiso.

Según informó el periodista del canal Win Sports, Felipe Sierra, en el caso de que los futbolistas no se presenten, el club ya tendría montado un plan B, que sería presentarse al juego con el equipo Sub 20, el cual sería dirigido por el entrenador Jorge Luis Pinto, para cerrar su presentación en la Liga Colombiana en su primer semestre.