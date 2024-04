El equipo de casa no se la va a poner fácil a los visitantes que no dependen de sí mismos para clasificar y tienen que ganar este partido a cualquier costo.

Envigado vs. Medellín: ¿Dónde ver gratis EN VIVO y ONLINE el partido por la Fecha 19 de la Liga Betplay 2024-1?

Independiente Medellín se prepara para un crucial encuentro, cuando visite al Envigado en el Estadio Polideportivo Sur por la Fecha 19 de la Liga Betplay 2024-I. Este partido tiene una de las claves para que el ‘Poderoso’ pueda llegar a los cuadrangulares.

Envigado llega a este encuentro en la decimoséptima posición de la tabla con solo 16 puntos, producto de 3 victorias, 7 empates y 8 derrotas. En sus últimas cinco presentaciones, los dirigidos por José Aléxis Márquez solo han logrado rescatar dos empates ante Junior y Deportivo Pereira, mientras que cayeron en los otros tres compromisos.

La situación para Independiente Medellín no es nada favorable, ya que no dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente fase. Para lograr la clasificación, el “Poderoso” necesita ganar su partido y esperar que Junior, Millonarios o Once Caldas, pierdan sus respectivos encuentros en la Fecha 19.

¿Cuándo juegan Envigado vs. Medellín por la Fecha 19?

El partido entre Envigado y Independiente Medellín está programado para el 28 de abril a las 5:00 PM, hora de Colombia, para disputarse en el Estadio Polideportivo Sur.

¿Quién transmite en vivo el partido de Envigado vs. Medellín?

Este partido, como una gran parte de los partidos de la liga colombiana, será transmitido por Win Sports, Win Sports Online y también se podrá ver ONLINE no solo con la app sino también a través de Winsports.co.

La opción gratis para ver el partido de Envigado vs. Medellín es a través de YouTube en los siguientes enlaces que estarán divididos en primer y segundo tiempo:

Primer Tiempo: https://youtu.be/aYSyX2ZBx_E

Segundo Tiempo: https://youtu.be/3ufuojYXMtg

¿Cómo llegan los equipos al partido?

Independiente Medellín tiene buenos resultados en las últimas cinco fechas, con dos empates contra Jaguares (2-2) y Atlético Nacional (2-2), y dos victorias contra Patriotas (3-2) y Bucaramanga (1-0). El único punto negativo fue la derrota contra América de Cali (1-4). Toda la plantilla de Medellín estará disponible para este juego, todos están sanos.

Por otro lado, Envigado no ha ganado partidos de liga en las últimas cinco fechas, pero tiene una victoria contra Deportes Quindío (3-2) por Copa Colombia, siendo la segunda vez este mes de abril que el club gana contra ese equipo.