En las últimas semanas, quedó evidenciado que la relación entre Teófilo Gutiérrez y el entrenador del Deportivo Cali, Mayer Candelo, no está en su mejor momento, por lo que revelaron el que sería el motivo de la discordia.

La periodista del canal ESPN, Pilar Velázquez, contó que el problema con Gutiérrez pasaría no solamente con Mayer, sino que también con sus compañeros, debido a que a él si le habrían pagado su salario como debe ser, pero a sus colegas no, lo que sería un trato diferenciado con el 'Perfume'.

Pero además, Pilar indicó que 'Teo' tenía algunos beneficios cuando era dirigido por Rafael Dudamel, los cuales Mayer le negó, ya que tenía que tener el mismo trato que sus compañeros de equipo.

"Lo que me contaron es que ‘Teo’ tenía unos beneficios con Rafael Dudamel. ¿Cuáles beneficios? Poder ir a Barranquilla y viajar a visitar a su familia, el famoso, al jugador diferente, lo tenemos que consentir", dijo la comunicadora.

Y después agregó: "Llega Mayer Candelo y le dice: no, papito, usted puede ser muy Teófilo Gutiérrez... Primero se tiene que poner bien físicamente. Cosa que no le gustó a ‘Teo’ porque, básicamente, le dijo gordo y usted va a tener el mismo descanso de sus compañeros. Vamos a tener una nómina igual, si se quiere ir a descansar, se va el día que se vayan a descansar sus compañeros. A ‘Teo’ no le gustó y eso empezó la pelea con Mayer".

