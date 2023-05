Hernán Darío Gómez habló por primera vez ante los medios de comunicación, tras la gran polémica que se armó con los futbolistas del Junior, Luis Fernando Sandoval, Walmer Pacheco, César Haydar, Omar Albornoz y José Ortiz, los cuales se vieron involucrados en actos de indisciplina con licor de por medio, hecho que generó que desde el club tomaran radicales decisiones.

El 'Bolillo' se refirió a la decisión de echar al 'Chino' y sancionar a los otros futbolistas, en donde fue muy claro en asegurar que primero está la institución y este tipo de hechos no se pueden dejar pasar, por lo que comparó lo que él vivió cuando estaba en la Selección Colombia y salió en medio de un escándalo.

"No hay indulto. Hay recuperación del jugador como persona. La relación de los muchachos conmigo es normal. En esas decisiones pasa como me pasó a mí, cuando me sacaron de la Selección, tuve que encerrarme 6 meses, no hubo ningún tipo de indulto. Eso se paga y de eso se aprende. La relación de los muchachos conmigo es normal y en la parte deportiva tocaba tomar decisiones y las tomamos", dijo Hernán Darío.

Además, el 'Bolillo' aseguró que este suceso ha generado que el Junior sea hoy el "hazmerreír" en el fútbol colombiano, con la posibilidad de convertirse en un meme: "Somos el hazmerreír y es lo peor que puede pasar, que Junior se vuelve un meme", indicó el DT del club 'rojiblanco', palabras que no pasaron desapercibidas.

Aquí las declaraciones de Hernán Darío Gómez: