Teófilo Gutiérrez llegó como el gran refuerzo estrella del Atlético Bucaramanga para el actual campeonato, en lo que fue una negociación muy controversial y que duró más de un mes, lo que generó mucha más expectativa en el atacante, que con el pasar de las fechas, no ha tenido el protagonismo que él y muchos hinchas han querido, tema que tiene bajo de nota al futbolista.

El'Perfume'habló en una entrevista para el medio 'La Vanguardia', allí se refirió a su actualidad futbolística, en donde lamentó que no ha tenido la participación esperada, ya que ha estado la mayor parte del tiempo en el banco de suplentes, situación que no le había tocado vivir nunca, ni siquiera en la Selección Colombia, en donde le toca disputar el puesto con futbolistas de mucho peso.

"La verdad que nunca pregunto de por qué me ponen, ni por qué me sacan, soy un profesional en todo sentido, respeto a cada persona, a cada entrenador, pero nunca me había pasado tanto tiempo, ni en la Selección. Pero bueno, creo que hay que asimilarlo de buena manera, con responsabilidad y ojalá los que estén puedan darle mucho al Bucaramanga que es una ciudad muy bonita, una hinchada espectacular y que puedan ponerle una estrella al escudo, porque en la historia quedan los mejores", dijo Gutiérrez.

Además,'Teo' le hizo un pedido al nuevo cuerpo técnico del Bucaramanga que es liderado por el entrenador Alexis Márquez, en donde solicita que le den la confianza suficiente para poder rendir, ya que es algo fundamental para que un jugador pueda tener un buen rendimiento.

"La confianza para un jugador es vital, ojalá algún día me la den, pero como digo, el equipo está por encima de todo y hay un grupo que está acoplado al sistema que tiene cada entrenador, y hay que aceptarlo, y saber de que los compañeros también quieren hacer las cosas bien y para eso se entrenan".