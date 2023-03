Junior de Barranquilla es uno de los equipos que más da de qué hablar en cuanto al mercado de fichajes y no solo por sus grandes contrataciones, sino que también por sus salidas, una de ellas fue la de Yeison Gordillo, de la cual no se conocieron mayores detalles, pero que el jugador terminó contándolo todo.

El volante del Unión de Santa Fe de Argentina había priorizado en su momento al conjunto ‘tiburón’ y pese a tener varias ofertas en otros equipos, decidió seguir en el cuadro barranquillero, pero al final no terminó como él lo quería.

En entrevista con El Vbar de Caracol Radio, Gordillo contó que “tenía la confianza en que me van a dar la oportunidad de hacer una pretemporada y seguir en el equipo. En lo personal, no creo que me haya ido tan mal En diciembre me llaman los directivos y me dicen que Reyes no va a contar conmigo y que busque equipo”.

Calificó de “injusticia” lo que hicieron con él: "tenía la ilusión de estar muchos años allá, pero el cuerpo técnico no quería contar conmigo. Arturo Reyes no habló conmigo y es algo que me sorprendió, porque teníamos una relación muy amigable. Nunca se tomó el tiempo para conversar conmigo. Siempre me lo manifestaron los dirigentes”.