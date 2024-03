Aseguran que Jaime De La Pava no va más como técnico de Deportivo Cali

Luego de la penosa presentación de Deportivo Cali ante La Equidad, el técnico Jaime De La Pava habría renunciado a la institución ‘Verdiblanca’. Ser quinto parcialmente y flotar en la tabla de los ocho, no le es suficiente al club, pareciera que las cosas no van bien y el estratega no va más.

Varios medios y fuentes cercanas al Deportivo Cali dan por hecha la renuncia de Jaime al club por el mal resultado vs. La Equidad y el ambiente tenso por tener el descenso muy cerca. Es que el margen de error en el equipo caleño es muy bajo y prácticamente se deberá andar a la perfección para seguir salvando la categoría.

Vale resaltar que De La Pava comenzó la temporada con muchas dudas, varios sectores de la hinchada muestran su resistencia por su pasado por América de Cali y a otros simplemente no les termina de convencer su trabajo. Se espera que la información sea oficial en las próximas horas.

El otro tema que Jaime De La Pava tiene en contra es que Deportivo Cali ya sumó su tercera derrota consecutiva, la mala racha es lo que enciende las alarmas más allá que la tabla de la Liga I-2024 lo muestra en la zona alta de tabla. Se creía que el juego ante La Equidad en Bogotá era ideal para sumar tres puntos, pero el buen momento del equipo ‘Asegurador’ lo complicó y dejó un 2-0 en el resultado final.

Tabla del descenso que preocupa a Deportivo Cali

Por ahora sigue haciendo fuerza para que Jaguares y Patriotas Boyacá no ganen y así mantenerse al límite, pero sin llegar a puestos de descenso, los malos resultados de estos dos clubes son los que le permiten respirar un poco, pero el riesgo está. Los resultados no acompañan al Deportivo Cali y la hinchada desespera y anhela que el club pelee por mantener la categoría y meterse al grupo de los ‘ocho’.

Con la derrota ante La Equidad, Deportivo Cali se mantiene en el mismo puesto, pero con un promedio menor. Es 18 en la tabla del descenso con 1,09 en la media, pero sin contar que sus rivales directos no han jugado y de sumar se acercarían bastante. El último sigue siendo Patriotas que tiene 0,50 en el promedio, seguido de Jaguares que es 19 con 1,04.

Para el 2024, el promedio tiene en cuenta lo hecho en 2022 y 2023. Con base a los 120 partidos disputados en estos tres años, 80 en el caso de Boyacá Chicó y 40 en el caso de Patriotas y Fortaleza CEIF que llegaron de segunda división, se saca el promedio dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de partidos disputados.