Junior de Barranquilla vive un inicio de temporada de ensueño. El equipo dirigido por Arturo Reyes marcha invicto en la Liga BetPlay Dimayor, con dos victorias y un empate, siendo uno de los pocos equipos que aún no conoce la derrota. La goleada 3-0 sobre Independiente Medellín consolidó un buen momento futbolístico para el ‘Tiburón’.

Sin embargo, no todo es color de rosa en el ‘Metro’. La asistencia al estadio Metropolitano Roberto Meléndez no ha sido la esperada. A pesar de ser uno de los equipos con mayor número de abonados en el país, con más de 20 mil vendidos junto a Millonarios, las tribunas no se han visto colmadas en los partidos de local.

Las razones de la baja asistencia al estadio son objeto de debate. Algunos argumentan que el alto costo de las boletas y la ubicación del estadio, alejado del centro de la ciudad, son factores que influyen. Otros señalan que la falta de resultados en los últimos años ha desanimado a la afición.

El video de las barras

La situación se vio agravada en la Fecha 4, con un hecho lamentable en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. Un grupo de hinchas del Junior ingresaron a la fuerza al estadio sin boleta para ver el partido contra Alianza Petrolera.

La dirigencia de Junior y el cuerpo técnico deberían de hacer un llamado a la reflexión a los hinchas. El equipo necesita el apoyo incondicional de su afición y no ese tipo de ‘eventos’ lamentables que solo manchan la imagen del club.

El buen momento futbolístico del Junior debería ser un motivo para que la afición se una y apoye al equipo. El equipo necesita el aliento de sus seguidores para seguir cosechando victorias y alcanzar los objetivos trazados.