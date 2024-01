Junior de Barranquilla y Millonarios jugaron la ida de la Superliga en el estadio Metropolitano. El conjunto ‘tiburón’ se quedó con la victoria luego de un penal que fue polémica. Carlos Antonio Vélez se refirió a los dos penales que sancionó, aunque en el segundo el VAR lo llamó para que lo revisara y ahí corrigió.

Fuertes críticas de Carlos Antonio Vélez sobre el arbitraje en la Superliga

“Voy a empezar por el arbitraje, está bien que busquemos caras nuevas, pero todo tiene que ser muy coherente y proporcional, Ruiz no está para una final, es medio hermano de Óscar Julián, se parecen, tienen sangre, pero hay una gran diferencia entre uno y otro, cada uno tiene que ocupar el puesto que le corresponde, Óscar Julián es una autoridad en FIFA y este muchacho hasta ahora comienza y ya le soltaron una final, se complicó solo”, empezó diciendo Carlos Antonio.

Explicó las razones por las que no le gustó el arbitraje: “quiere darle la continuidad al juego, bien, fabuloso, pero no cuando existan faltas fuertes. Tiene que ser más cauteloso, no puede pitar inmediatamente ve, tiene que tomarse más tiempo”.

Sobre los penales dijo: “vi el penal 17.400 con el que gana Junior y entre más lo veo menos penal observo. Alcanzo a observar que lo toca con la rodilla, pero tanto para esa pirueta e imitación a lo Neymar, no, lo tocan y se da mil vueltas. En este tipo de acciones es importante la intensidad, puede existir un toque, pero no fue suficiente para que el jugador perdiera el equilibrio. En este tipo de casos el protocolo es claro, es interpretación y por eso se sanciona. Si hubiera sido al contrario, no sé si se hubiera dado”.

Sobre el penal que revisó el VAR expresó: “estuvo correcto, debo explicarle a sabios del arbitraje que el tema rebote no existe, acabo de poner un trino sobre eso, antes era así, hoy no lo es”.

El detalle que nadie sabía del árbitro que estuvo en Junior vs. Millonarios

Desde la previa del partido, cuando se conoció la designación de Diego Ruiz para este partido, los comentarios no se hicieron esperar, pues era su primera final y ya había tenido otros partidos que habían terminado en polémica. Lo que pocos sabían, era que Diego Ruiz es hermano de un juez que fue referente en el FPC.

Diego es hermano del recordado Óscar Julián Ruiz, quien al igual que Wilmar Roldán, es uno de los más discutidos si es el mejor o uno de los mejores. Óscar Julián fue uno de los más destacados en su momento, pues el nivel del arbitraje colombiano no era el mejor. Ahora, Diego hasta ahora va forjando su camino y sumando partidos.