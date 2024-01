Millonarios cayó en su debut en el Fútbol Colombiano. Los dirigidos por Alberto Gamero perdieron por la mínima diferencia en un partido que les pudo ir peor de no ser por la actuación de Álvaro Montero y Andrés Llinás. Yuber Quiñones, quien ingresó en el segundo tiempo, no tuvo su mejor partido y fue expuesto al salir a los 15 minutos de haber entrado.

El extremo, en el poco tiempo que estuvo en cancha, no fue influyente en el frente de ataque y en defensa cometió el penal que derivó en el gol de Carlos Bacca. El técnico vio que por ahí siguió atacando el rival y terminó haciendo un cambio táctico en el que ingresó a Bertel y sacó a Quiñones. El mismo futbolista se pronunció en redes sociales y dejó un mensaje a los hinchas y compañeros de Millonarios.

Yuber Quiñones dejó en un mensaje redes tras cometer el penal en la final

El jugador salió desconsolado, el entrenador tuvo que hablarle para que se calmara. En medio del llanto se sentó en el banco, los compañeros tuvieron que ir y arroparlo, taparlo de las cámaras y ayudar a calmarlo. El jugador, ya con cabeza fría, dejó un mensaje en redes sociales en las que pidió disculpas.

“Solo puedo decir disculpas a toda la hinchada y mis compañeros. Aprender de los errores, corregir y levantar cabeza. Dios sabe por qué hace las cosas y no puedo reprochar nada, seguir trabajando y haciendo las cosas bien. Gracias por el apoyo”, dijo el jugador en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto en la que aparece de rodillas.

La razón por la que Alberto Gamero sacó a Yuber Quiñones

“Esto pasa en el fútbol, hoy estamos jugando una final y primero es el equipo, primero es Millonarios. Veíamos que cuando él entró (Yuber Quiñones) y cuando estaba Beckham también, por ese costado nos estaban entrando. Cuando anulan el penal, era mejor defendernos que atacar por ahí, pero era muy importante mejorar la parte defensiva en ese sector”, explicó Gamero dejando claro que no fue nada personal, sino que pensó en un cambio táctico que no incluía a Yuber Quiñones.

Balance de Alberto Gamero tras la final de ida ante Junior

Lo primero que hizo Alberto Gamero fue entregar el balance de los refuerzos, Danovis Banguero, Santiago Giordana y Delvin Alfonso: “sí, hoy me parece que hicieron un buen partido. Banguero y Alfonzo de titulares, me parece que hicieron un buen partido. Cuando ingresó Giordana se le vieron cosas muy interesantes, sí, muy contento con el rendimiento de ellos hoy”.

¿Llegará el extremo para Millonarios?

El entrenador aseguró que necesita seguir trabajando, que lo hará con los jugadores que tiene y que si llega el extremo bien, pero que si no, también: “no me voy a cruzar de brazos esperando a que llegue un extremo, teniendo jugadores ahí. Lo que tengo que hacer es darle trabajo, instrucciones, mejorarlos, porque tienen que mejorar, son nuestros. Hoy no vi que hicieron un mal partido”.

