Atlético Bucaramanga y Millonarios jugaron la fecha anterior en la Liga Colombiana en el estadio Alfonso López. Hubo un momento del partido que llamó mucho la atención, pues mientras se jugaba el compromiso un perro ingresó al terreno de juego y paró por unos segundos el partido, El Comité Disciplinario de la Dimayor emitió el boletín de sanciones en el que el ‘leopardo’ se vio afectado.

La millonaria multa que recibió el Bucaramanga

Según el comunicado con el boletín de sanciones: “al ser reportado por el árbitro que el curso del partido se detuvo, al no poderse reanudar una jugada de saque de banda por la presencia de un perro en el terreno de juego, este Comité estimó que existía mérito para el inicio de una investigación por la falta”, dice en parte del texto.

“En ese punto, se debe advertir que los clubes que ejercen en condición de local deben garantizar que estas interrupciones no tengan lugar en el trámite de los partidos de fútbol profesional, particularmente cuando se tiene que prestar especial observancia en que no ingresen caninos al estadio y particularmente al terreno de juego”, agrega el boletín.

Además, asegura que este tipo de situaciones afectan la imagen y la seriedad del Fútbol Colombiano: “Finalmente, este Comité reitera sus pronunciamientos contenidos en el artículo 6º de la Resolución No. 040 de 2019y en el artículo 5º de la Resolución No. 043 del 2022, en donde al analizar circunstancias similares a la que es objeto de la presente sanción, y en las cuales se indicó que este tipo de episodios no son de buen recibo al no ser presentables ni aceptables, ya que afectan la imagen y seriedad de las competencias oficiales que organiza la DIMAYOR”.

Finaliza con el valor de la multa: “seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 2ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024, contra el Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A”.