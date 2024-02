Millonarios pasa por un momento complicado en cuanto al plantel se refiere. Si bien arrancó con todo el 2024, con título de la Superliga e invicto en la Liga Colombiana, hay una grave preocupación en los hinchas y cuerpo técnico, pues son varios los lesionados desde el inicio del año y se siguen sumando con el paso de los partidos.

Este miércoles, durante el partido frente a Alianza Petrolera se volvió a lesionar el capitán y referente Mackalister Silva, no había pasado ni cinco minutos y el ídolo sintió un tirón en su pierna derecha, razón suficiente para dejar el campo de juego. En su reemplazo ingresó Santiago Giordana, quien se recuperó del último encuentro.

Los diez lesionados en Millonarios

La preocupación no solo pasa por Mackalister, sino por los otros nueve lesionados que hacen parte del ‘hospital’ de Millonarios. La lista es larga y preocupa la recuperación de varios jugadores que son referentes e importantes en el plantel, algunos iniciaron lesionados, mientras que otros lo hicieron en los primeros partidos.

David Mackalister Silva

Daniel Cataño

Juan Carlos Pereira

Juan Pablo Vargas

Luis Paredes

Danovis Banguero

Jáder Valencia

Diego Abadía

Samuel Asprilla

Daniel Ruiz

Algunos ya se encuentran en proceso de recuperación y están prontos a volver a las canchas, uno de los que se espera que esté para el próximo miércoles para el partido ante el América de Cali es Daniel Ruiz, quien sufrió un golpe jugando con la Selección Colombia Sub-23 y regresaría tras el último partido del combinado nacional ante Bolivia en el Panamericano 2024.

Gamero sobre un nuevo extremo para Millonarios

Alberto Gamero fue claro con el mensaje sobre el nuevo extremo que busca Millonarios, aseguró que han estado preguntando en el mercado, pero que no ha sido posible, que trabajará con lo que tiene hasta el momento.

“Se ha hablado y hemos investigado, pero no se nos ha hecho posible, hemos hablado con jugadores, pero no hemos tenido la oportunidad de que vengan. Siempre he pensado que no es volverme loco a quien voy a traer, mi trabajo es acelerar a los que están, porque si no tengo nada en la mano, debo enfocarme en lo que tengo ahí, darles confianza e información, es lo que necesitamos”, dijo.