Eduardo Luis es uno de los narradores más reconocidos en el Fútbol Colombiano. El relator de Win Sports se caracteriza por su estilo único, a tal punto que diferentes marcas se han interesado en su trabajo. Este miércoles se publicó la llamativa participación en el Juego del Calamar.

El conductor de Saque Largo, uno de los programas deportivos más famosos del país, es de amores y odios. Hay quienes gustan de su estilo, pero también quienes lo critican, sin embargo, siempre está pegado en las redes.

La llamativa participación de Eduardo Luis en el Juego del Calamar

Eduardo Luis fue invitado a narrar ‘El Juego del Calamar’, la serie que es tendencia en Colombia y el mundo. El relator aparece describiendo cada actividad con sus famosos refranes, esos que utiliza fecha a fecha en las transmisiones del balompié nacional.

“¡TO TO TO TO TO TOMAAAAAA! Pidan domicilio y pongan ‘El juego del calamar’, que esta nueva temporada se las narra el toxi relator”, así fue anunciado Eduardo Luis por la plataforma de series y películas a nivel Latinoamérica.

Los comentarios no se hicieron esperar. Casi 400 personas interactuaron con la publicación. En su mayoría felicitaron a Eduardo Luis por su particular participación.