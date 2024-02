Junior de Barranquilla se sigue armando para la Copa Libertadores y lo que viene en el Fútbol Colombiano. Este jueves en horas de la mañana llegó su nueva incorporación, el defensor Nicolás Salazar, quien entregó sus primeras declaraciones al llegar al aeropuerto de la capital del Atlántico.

“Estoy muy contento por la oportunidad y espero hacer lo mejor en Junior. Todo se dio con un llamado a mi agente. Me sedujo la opción de venir a Junior y estaba todo decidido para venir”, dijo el jugador.

Llegó a Barranquilla el nuevo refuerzo del Junior

El central argentino de 27 años dejó claro para que llegó al Junior: “Vengo a aportar al objetivo grupal que hay. Si me dan la oportunidad haré lo mejor, siempre poniendo a Junior por encima de todo. Jugar la Libertadores sería lindo. Es algo que motiva a todo jugador. Se buscará dejar lo más alto posible a Junior”.

Además, contó detalles de cómo se dio su vinculación al cuadro barranquillero: “todo se vino hablando hace poco. En cuestión de dos o tres días se pudieron dar las cosas. Así se dio todo. Me desvinculé de Defensa y Justicia y cuando me llegó esta oportunidad decidí venir porque me interesaba. Terminó mi préstamo en Ñublense de Chile y volví a Defensa y Justicia. Llegamos a un acuerdo para la desvinculación, estaba esperando una oportunidad y llegó esta”.

Sobre la comunicación con entrenador Arturo Reyes y el conocimiento del plantel, dijo: “conozco a algunos jugadores por su trayectoria. Conozco al club por su historia, por lo que ha hecho en el fútbol colombiano, en Sudamérica. En el día a día lo conoceré más”.

Qué características tiene el nuevo jugador de Junior

El mismo jugador se describió como un defensa que maneja los dos perfiles, por lo que le puede dar una buena mano al entrenador si así lo requiere: “siempre me ha tocado jugar como primer marcador central, pero no tengo ningún problema en jugar por izquierda. He jugado algún que otro partido de lateral. Pero realmente casi siempre lo hago de defensa central. Ya después miraremos lo que necesita el profesor y siempre intentaré hacer todo lo mejor para el equipo”.

Por último le dejó un mensaje a los hinchas: “siempre me brindaré al máximo. Yo soy una persona que siempre da lo mejor de sí mismo. Junior me dio la oportunidad y lo daré todo”.