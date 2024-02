Junior de Barranquilla ha tenido un partido para el olvido este miércoles 21 de febrero en El Campín. El ‘Tiburón’ ha caído por goleada 3-0 ante Independiente Santa Fe y ha sufrido dos bajas de gran peso. Ya se conoce el alcance de las lesiones de Rafael Pérez y de Yimmi Chará.

Junior de Barranquilla viajó este miércoles a la ciudad de Bogotá para su partido ante Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor 2024. El ‘Tiburón’ salió goleado de El Campín, pero perdieron mucho más que los puntos.

Más allá de la aplastante derrota en la capital colombiana, Junior de Barranquilla, la máxima preocupación del equipo rojiblanco es Rafael Pérez. El jugador tuvo que ser retirado en camilla a solo 3 minutos del arranque del partido, ahora se ha confirmado el alcance de su lesión, así como la de Yimmi Chará.

Dura lesión de Rafael Pérez

En los primeros instantes del partido, Rafael Pérez fue al suelo para disputar el balón, pero cayó con todo su peso sobre su tobillo derecho. Las imágenes son impactantes y las sensaciones eran las peores desde el momento en que el jugador abandonó el terreno de juego.

Este jueves, Rafa Pérez confirmó su lesión en diálogo con WinSports. “Con mucho dolor, la verdad muy triste. Son momentos que no se los deseo a nadie, me tocó a mí, hay que aceptarlo. Fue una jugada fuerte, imágenes fuertes, luego las vi en el hospital. Es bastante rara, porque el pie de apoyo me queda bastante lejano del otro pie. En un momento como que quiero levantar el pie, pero ya todo el peso lo tengo sobre el pie de apoyo. Ahora hay que mirar para adelante“.

“Si, el dictamen lo sabíamos ayer. Tuve una fractura de tibia, peroné y si no estoy mal también de un ligamento, a tener fortaleza y ser paciente, mirar para adelante” agregó el jugador de Junior, que estará de baja por un tiempo prolongado.

Lesión de Yimmi Chará

Como si la lesión de Pérez no fuuera suficiente, Yimmi Chará también salió con molestias del partido de este miércoles. Cuid Sports reveló que el futbolista, que llegó recientemente al club desde la MLS, ha sufrido un desgarro muscular que lo mantendrá afuera de las canchas entre 3 y 4 semanas.

