Atlético Nacional no tuvo su mejor 2023, vivió una montaña rusa de emociones tras ganar la Copa Colombia, pero perder la Liga del primer semestre ante el mismo rival, Millonarios. La relación entre hinchas y directivos no fue la mejor y la no asistencia al estadio fue una constante a lo largo del año.

Sin embargo, el club y sus directivos ya piensan en lo que será el 2024 donde tendrán que afrontar la fase previa de la Copa Libertadores. Reforzarse bien será muy importante si quiere volver a ser protagonista y estar en los primeros lugares. Ya se está trabajando en esto y se conoció que el club ya está en conversaciones con dos jugadores del FPC.

Los dos jugadores del FPC con los que ya negocia Atlético Nacional

Atlético Nacional por ahora no hace anuncios oficiales sobre sus nuevos refuerzos, siguen trabajando en silencio, pero se conoció por medio de Pipe Sierra, periodista especializado en el tema de mercado, que el club está negociando con dos volantes de primera línea. Los dos referentes en su posición en diferentes equipos del FPC.

“Atlético Nacional busca un volante de primera línea y ya inició diálogos con Carlos Sierra (33), que sale libre del Junior; y Juan David Ríos (32), que tiene vínculo en Tolima, como contó @JulianCaperaB. El ‘verdolaga’ quiere a un líder en el mediocampo para 2024”, escribió en sus redes sociales.

Por ahora habrá que esperar en los próximos días a qué jugadores oficializan para el próximo año. Además, los futbolistas que saldrán. Se habla de Tomás Ángel, Cristian Zapata, Nelson Deossa, entre otros.

Comunicado de Atlético Nacional para sus hinchas

Atlético Nacional sabe que no se cumplieron los objetivos del año y que tuvieron derrotas y eliminaciones que marcaron a todos los hinchas. En un comunicado oficial, Nacional escribió: “Queremos aprovechar la última fecha que disputamos para realizar un breve balance. Y ese balance debe partir por reconocer los golpes que recibimos este año (y que nos duelen)”.

Para nadie es un secreto que fueron tres golpes fuertes y en el club no dudaron en reconocerlo: “la derrota frente al DIM en el cierre de la Liga II; la eliminación frente a Racing en los octavos de final de la Copa Libertadores, así como la final de la Liga I contra Millonarios, por penales, entre otros momentos en los que no logramos mantener la regularidad deportiva”.

Por último, aprovecharon para dar un balance de cómo está la situación financiera, la cual definieron como “compleja”, por lo que les ha tocado “tomar decisiones impopulares, pero responsables”. Finalizaron refiriéndose al futuro del club: “nuestra obsesión, en todo el sentido de la palabra, es garantizar el futuro del club y la grandeza que ha obtenido Atlético Nacional a lo largo de sus 80 años de historia”.

