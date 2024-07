Se ha convertido costumbre en los últimos años en el fútbol colombiano, que algunos clubes estén cambiando de ciudad a lo largo de los torneos, situación que ha generado muchas críticas, debido a que le hace perder seriedad al FPC, pero además, porque muchos hinchas pierden al equipo del que son hinchas.

Han sido varios los casos en los últimos torneos, en el que equipos han cambiado de ciudad, algunos de ellos en la primera, pero otros en la segunda división, tema que no pararía y se podría dar en el año 2025, con un equipo que tiene un importante número de fanáticos y lleva más de 30 años jugando en la misma ciudad.

El nuevo equipo que podría cambiar de sede

Desde hace varios meses, la dirigencia de Atlético Huila ha expresado su malestar por el estado del estadio Guillermo Plazas Alcid, escenario que se encuentra en muy malas condiciones desde hace varios años, razón por la que los directivos del conjunto ‘opita’ le han expresado a la alcaldía de Neiva, que mejore sus condiciones, o si no tendrán que cambiar de ciudad.

En las últimas horas, el periodista Óscar Rivera, contó por medio de su cuenta de X, que a falta de ser oficial, la directiva del Huila habría tomado la decisión de llevarse el equipo de Neiva para el año 2025. Además, el destino de equipo sería la ciudad de Barrancabermeja, en el estadio Daniel Villa Zapata, antigua casa de Alianza Petrolera, pero que se fue para Valledupar.

Atlético Huila y Deportes Quindio por la fecha 9 del Torneo BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Sergio Reyes.

“A falta de hacerlo oficial, todo parece indicar que Maruan David en compañía del grupo independiente del Valle, habrían tomado la decisión de que Atlético Huila se traslade de sede para el 2025. Los múltiples incumplimientos del Gobierno los habrían llevado a esta decisión.

A lo largo de los meses se tuvieron varias reuniones con la presencia de los altos mandos y entes gubernamentales. La última reunión tuvo un tono más fuerte , todo indica que se hizo caso omiso y por ende se habría tomado la decisión. La sede del 2025 sería Barrancabermeja, muchos equipos han estado sondeando esta plaza, debido a un escenario deportivo apto para el Fútbol profesional, aporte en las divisiones formativas, entre otros aspectos”, indicó Rivera.

La advertencia que había mandado el presidente del Huila

Precisamente sobre el tema, el presidente del Atlético Huila, Maruan David Issa, había hecho una advertencia cuando el equipo quedó eliminado en los cuadrangulares del primer semestre, allí expresó su inconformidad por el poco apoyo de los hinchas, pero también con la alcaldía de Neiva, por lo que aseguró que si el estadio no se mejoraba, se irían de la ciudad.

“Si la gente pudiera ver, el sitio donde hacemos la rueda de prensa, es una carpa al lado de la cancha. Los camerinos son superpequeños. La hinchada debería tener un sitio cómodo. Estamos esperando un apoyo, queremos que el equipo se mantenga en Neiva, pero no nos miren a nosotros, miren el estadio, el Atlético Huila se merece algo mejor. Si en el 2025, esto no está 100 % listo, ya veremos que va a ocurrir. Es un mensaje, no para apuntar alguien, sino para que de verdad se vean obras hechas”, expresó en su momento Maruan.