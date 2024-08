“Me gustaría Juan Felipe Cadavid, ya le ofrecí y no quiso. Pipe está en un momento de la vida con Caracol Radio muy valioso y me dijo que no”, dijo Andrea Guerrero sobre el regreso de Cadavid.

“Termina un proceso en un canal que acompañó mi crecimiento profesional por más de 12 años. Gratitud infinita por tanto aprendizaje familia Win Sports Gracias a ustedes seguidores y televidentes que me acompañaron durante esta etapa. Nos veremos pronto amigos”, dijo Julián Céspedes en la red social X.

