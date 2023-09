¿Quién es el mejor técnico del FPC? Carlos Antonio Vélez no se guardó nada y respondió

Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas más polémicos y críticos de Colombia, no evadió la pregunta y respondió. Sin titubeos, dijo cuál es el mejor técnico del fútbol colombiano. De entrada descartó a Lucas González.

Vale resaltar que Carlos Antonio Vélez siempre genera polémica con sus respuestas. Muchos adeptos, pero también críticos. Aunque en esta respuesta parece no generar mucha polémica.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Actualmente, en Liga Colombiana, técnicos como Lucas González, Alberto Gamero, César Farías, Alfredo Arias o incluso Arturo Reyes, parece que tienen respaldo tanto de directivas como de hinchadas y podrían clasificar al mejor del FPC.

¿Quién es el mejor técnico del FPC para Carlos Antonio Vélez?

En su habitual espacio de Palabras Mayores, en Antena 2, Carlos Antonio Vélez no dejó dudas y lanzó su respuesta. Eso sí, le hizo el quite a Lucas González y dio las razones por las que no clasifica a ser el mejor entrenador del fútbol colombiano.

“Es un muchacho recién destetado, no tiene más de 50 partidos en primera división”, dijo Carlos Antonio Vélez sobre Lucas González, técnico de América de Cali. Luego, dio su veredicto y aclaró que es Alberto Gamero: “Eso no tiene discusión”.

La razón por la que Vélez escoge a Gamero como el mejor del FPC

“Gamero tiene cinco títulos, tres de liga y dos de Copa; ha promovido 23 jugadores jóvenes en Millonarios; está a poco juegos de 1.000 partidos dirigidos. ¿Cómo comparas a Gamero con un muchacho recién destetado, por bueno que sea?”, dijo Carlos Antonio Vélez.