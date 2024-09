El técnico de Yaser Asprilla le apuntó a Iñigo Pérez tras dejar sin minutos a James Rodríguez

La promesa de ver un partido con buen fútbol, goles y jugadas que pusieran de pie a los aficionados en las tribunas, no se hizo realidad. Rayo Vallecano empató sin goles contra Girona en un partido en el que James Rodríguez se quedó sin minutos, así que Miguel Ángel ‘Míchel’ Sánchez, técnico de Yaser Asprilla y compañía, no dudó en apuntarle a Iñigo Pérez.

¡A los hechos! De entrada, ‘Míchel’ decidió que el jugador número ’10’ de Girona, Asprilla, fuera titular por segundo partido consecutivo en LaLiga, de España. Otra sería la historia en Rayo Vallecano, ya que el DT Pérez siguió con la tendencia de dejar a James en el banco de suplentes. Solo hubo un ’10’ colombiano en cancha…

Yaser Asprilla tuvo una opción clara de anotar llegando al área chica y definiendo por encima del arco rival. También estrelló un disparo en el palo y dejó claro que Girona fue el equipo que más buscó la victoria. Con tan solo dos tiros totales en el partido, el planteamiento defensivo de Rayo Vallecano fue evidente, y eso que tenían a un jugador como James Rodríguez para intentar hacer algo diferente.

Luego del empate sin goles, Iñigo Pérez señaló que “me he equivocado en el planteamiento del partido y no he podido ayudar a mis jugadores para que estén en un hábitat que habitualmente estamos, que es en campo rival, poder presionar, generar pérdidas y atacar de manera vertical”. El DT de Rayo Vallecano admitió su error, pero es no iba a impedir que ‘Míchel’ Sánchez le apuntara.

Miguel Sánchez, entrenador de Girona. (Foto: Getty Images)

A pesar de que James Rodríguez no jugó un solo minuto contra sus dirigidos, el técnico de Girona lo puso como ejemplo a la hora de hablar de Yaser Asprilla y dijo que “el ’10’ es de James que estaba a otro lado, el ’10’ de Colombia es de James, pregúntale si se lo va a quitar“. Miguel Ángel Sánchez no solo tuvo elogios para el jugador colombiano, también decidió apuntarle a Iñigo Pérez por el planteamiento que hizo sin tener un solo minuto en cancha al capitán de la Selección Colombia.

ver también Las cuatro palabras que el DT de Rayo Vallecano le dijo a James Rodríguez por no ser titular

El técnico de Girona le apuntó a Iñigo Pérez tras dejar sin minutos a James

“No han corrido, no han generado ninguna ocasión de gol, no nos han robado el balón. Nos ha faltado un poco de determinación o calidad en el último pase o último centro, pero hemos tenido tres o cuatro muy claras. Si te vas con el resultado y vienes con la dinámica de los anteriores partidos puedes estar un poco con la sensación de que el equipo no está bien. Hemos merecido ganar y no hemos ganado. El fútbol va de resultados y de rendimiento y hoy el rendimiento ha estado muy bien. Han tenido que ir atrás con los extremos y al final del partido han tenido una línea de seis“, fue la crítica del técnico de Asprilla y el Girona al planteamiento del entrenador de Rayo Vallecano sin James.

El próximo partido de James con Yaser Asprilla ya tiene fecha confirmada

Si nada extraordinario sucede, James Rodríguez y Asprilla serán convocados por el entrenador Néstor Lorenzo para las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, que ya fueron confirmadas por parte de la Conmebol. Primero, la selección colombiana viaja a El Alto para enfrentar a Bolivia el jueves 10 de octubre a las 3:00 P.M. y luego regresa a Barranquilla para recibir a Chile el martes 15 del mismo mes a las 3:30 P.M.