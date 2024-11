Antes, al minuto tres del partido en El Campín de Bogotá, Millonarios abrió el marcador y sorprendió a Atlético Nacional, que nuevamente parecía tranquilo en la zona defensiva. Se cometió un gravísimo error saliendo. A Edwin Cardona se le fue largo un pase y el goleador azul no perdonó y sacó un envenenado remate para el 1-0 parcial.

Atlético Nacional manejaba el partido, veía incluso opciones de ganar, pero cayó un inesperado gol en la tribuna norte del estadio El Campín de Bogotá luego de un córner ejecutado por Daniel Cataño. El equipo azul no veía por donde poder anotar ante las murallas del visitante en la cancha. Un balón aéreo y mala salida de David Ospina, le dieron la oportunidad para irse adelante en el marcador y así se decretó el 2-1 final.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.