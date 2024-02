Se jugó una nueva fecha de la Liga Colombiana 2024-I y algunos resultados sorprendieron a los aficionados. Ninguno de los tres equipos grandes de Colombia consiguió una victoria, solo uno pudo agarrar un punto en condición de visitante. Hay preocupación en varios hinchas que ven de lejos la clasificación a los cuadrangulares.

Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali están por fuera del grupo de los ocho y solo el conjunto ‘escarlata’ logró sumar un punto este fin de semana. El conjunto ‘embajador’ perdió en su visita a Patriotas, el colero de la tabla. Los ‘verdolagas’ cayeron frente a La Equidad en El Campín y los ‘escarlatas’ igualaron en su visita a Jaguares.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana 2024-II

Tres equipos están la parte alta de la tabla con 17 puntos. Deportes Tolima es el primero con un partido menos, seguido de La Equidad y Deportivo Pereira. Deportivo Cali es el cuarto con 14 unidades, los mismos que Junior y Águilas Doradas que son quintos y sextos. Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga cierran el grupo de los ocho con 13 puntos.

Ya en el noveno lugar aparece Jaguares con 12 unidades, los mismos que Fortaleza que es décimos. Millonarios ocupa el puesto 11 con 11 puntos, seguido del América de Cali, Envigado y Once Caldas con 9. Con 8 puntos vienen Atlético Nacional, Alianza Petrolera, Boyacá Chicó e Independiente Medellín.

La tabla de posiciones la cierran Patriotas con cinco puntos y Deportivo Pasto con 4. Este lunes sigue la jornada con los partidos Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe y Deportivo Cali vs. Deportes Tolima y desde este martes siguen los partidos de la Liga Colombiana que no da descanso y va llegando a la mitad del certamen.