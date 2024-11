El Fútbol Colombiano está cerca de definir a los equipos que perderán la categoría. Jaguares perdió frente al Deportivo Pereira en condición de local y se complicó en la tabla del descenso quedando a muy poco de caer a segunda división, sin embargo, deberá esperar los resultados de los demás equipos comprometidos.

Publicidad

Publicidad

El conjunto ‘felino’ no pudo con los ‘matecañas’ en un partido que tuvo de todo, golazos, penales errados, suspensión por lluvia, opciones de lado y lado, etc. Al final, perdió 1-2 y necesitará más que un milagro para no descender.

ver también La 'jugadita' que Dimayor le haría a Atlético Nacional y América de Cali para perjudicarlos

Tabla del descenso tras el partido de Jaguares

Por ahora, Patriotas ocupa el último lugar con 0,85 en el promedio, seguido de Jaguares de Córdoba que quedó con 0,98 en el promedio. Envigado está al límite con un promedio de 1,00, pero por ahora se salva. Le sigue Boyacá Chicó con 1,05 en el promedio, mientras que el Deportivo Cali es 16 con 1,05 y prácticamente salvado.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se define el descenso en Colombia?

Para el 2024, el promedio tiene en cuenta lo hecho en 2022 y 2023. Con base a los 120 partidos disputados en estos tres años, 80 en el caso de Boyacá Chicó y 40 en el caso de Patriotas y Fortaleza CEIF que llegaron de segunda división, se saca el promedio dividiendo el total de puntos obtenidos entre el total de partidos disputados.

En caso de empate en promedio de la tabla de descenso hay hasta nueve criterios de desempate para definir los equipos que jugarán en la segunda división según lo indica el reglamento de la Dimayor.

El primero es “club con mayor puntaje obtenido de la sumatoria de la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR I y la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR II”, seguido por la “mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra”.

Publicidad