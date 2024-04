El juego en el Marío Alberto Kempes será el regreso de James Rodríguez a la Copa Libertadores , torneo que no juega desde hace 14 años, cuando lo hizo en el 2010 vistiendo la camiseta de Banfield, con el que fue campeón en Argentina. En aquel momento, ya brillaba con ‘El Taladro’ y apenas empezaba su carrera deportiva.

Eso sí, vale resaltar que aún faltan días para el partido en Argentina y más jornadas de entrenamiento, pero hasta ahora es claro que James pasa por un gran momento deportivo y el plus con el que llega de la Selección Colombia pude ser bien aprovechado por Sao Paulo para obtener lo que sería un excelente resultado en condición de visitante.

Durante la primera práctica que realizó Sao Paulo mirando el debut en Libertadores, Thiago Carpini habría quitado dudas y le colocaría toda la confianza a James. Según Globo Esporte, el colombiano sería tenido en cuenta desde el once inicial para enfrentar a Talleres en territorio argentino.

Las buenas noticias pasan por el voto de confianza que el técnico Thiago Carpini puede colocar en James Rodríguez, pues según lo visto, no dudaría y colocaría de titular al volante colombiano en el debut en Copa Libertadores contra Talleres de Córdoba, el próximo 4 de abril a las 7:00 pm, hora colombiana, en el estadio Mario Alberto Kempes.

