Grave denuncia: Federación de Gimnasia en Colombia NO apoyó a Ángel Barajas

Ángel Barajas es la nueva leyenda del deporte colombiano, luego de colgarse la medalla de plata en la Gimnasia Artística en los Juegos Olímpicos París 2024. Con tan solo 17 años de edad, se convirtió en el primer colombiano en darle al país una presea en esta disciplina. El cucuteño tiene una enorme historia de superación, en la que su familia jugó un rol fundamental para convertirse en un atleta olímpico. Su hermano dio testimonio de ello y entregó una grave denuncia que preocupa al país.

Luego de que Ángel Barajas hiciera historia absoluta en París 2024, en Colombia llegaron las primeras reacciones por parte de su familia. Su hermano mayor, Jeisson, celebró en Cúcuta el increíble hito que logró y relató todo lo que vivió de pequeño el ahora medallista olímpico. Allí contó todo lo que tuvieron que pasar para que él y su madre pudieran asistir a los Juegos Olímpicos.

¿Quién ayudó a Ángel Barajas a estar en los Juegos Olímpicos?

En entrevista con la ‘W Radio’, Jeisson Barajas contó que Ángel tiene una vida dedicada a la Gimnasia. Desde que se despierta hasta que se acuesta, toda su jornada es dedicada al entrenamiento para mejorar. Aseguró que su madre siempre está pendiente de llevarlo a las prácticas y él (Jeisson) tiene dos trabajos para sostener el hogar. Por esta historia, se le preguntó sobre el apoyo que ha recibido el gimnasta, dejando una triste y preocupante denuncia.

Jeisson Barajas aseguró que la Federación Colombia de Gimnasia (Fedecolgim) no ayudó a Ángel para asistir a los Juegos Olímpicos. Cuando llegó el momento para reunir los recursos, su respuesta fue contundente: “Pues no, la verdad, no. Los que nos ayudaron fueron el alcalde (de Cúcuta) Jorge Acevedo y William Villamizar (Gobernador de Norte de Santander), ellos estuvieron ahí apoyándonos siempre“.

(AUDIO) Hermano de Ángel Barajas y lo que dijo sobre la Federación Colombiana de Gimnasia

Quién es el cucuteño de 17 años que le dio a Colombia la primera medalla en París 2024

El joven de 17 años es considerado como una de las máximas promesas del deporte nacional. En el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Artística de Guadalajara 2021, el colombiano ganó la medalla de oro en la modalidad de potro con arcos, y el bronce tanto en el concurso individual como en ejercicio de suelo y barra fija.

Un año después llegaron los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario 2022, donde cosechó siete medallas de oro, incluidos el concurso individual y por equipos. En 2023, Barajas brilló en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística en Antalya, Turquía: cosechó el oro en suelo y barras paralelas, la plata en el concurso individual y el bronce en barra horizontal.