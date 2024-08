Muñoz acudió al hoyo de desempate, donde no pudo seguir en la pelea y tuvo que conformarse con un diploma olímpico que resultó histórico para el golf colombiano. El turno es para María José Uribe.

El golf olímpico tiene cuatro días consecutivos de actividades y solamente hasta la última jornada de la prueba se definirá el medallero (domingo). La competencia no da doble medalla y si hay empate, se deberá jugar un hoyo adicional para desempatar. Se augura un buen remate para ‘Mariajo’ el fin de semana. Necesitaría aumentar ‘birdies’ (golpes bajo el par) y meter más presión en el Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, en París.

María José Uribe, golfista colombiana. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

En la previa, el torneo se veía de alta exigencia por los nombres registrados en el listado. Se puede decir que María José Uribe sorprende tras las dos primeras rondas, y el promedio de los dos días la convierten en fuerte candidata para estar en la pelea. Es la única latinoamericana en el top 5 y al menos el bronce se ve cerca. No se descarta que pueda colocar en apuros a las favoritas al oro.

