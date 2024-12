A solo unas semanas del final de la temporada, el futuro de Juanfer Quintero sigue siendo una incógnita. El futbolista de Racing parece tener varias opciones en el mercado de pases y ahora ha aparecido una nueva opción en una de las grandes ligas de Europa.

Juanfer Quintero se ha vuelto a ubicar en el centro del interés de muchos clubes tras sus gran actuación en el plantel de Racing. Vale recordar que el jugador fue determinante para que Racing lograra consagrarse campeón de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro.

Ahora, el colombiano intenta la gran hazaña de llevar al equipo de Avellaneda a ganar el título local en las últimas fechas. Mientras tanto, su nombre empieza a ser foco de rumores de cara al próximo mercado de pases, sonando ya varios equipos como posibles destinos.

El interés de clubes con River Plate no es secreto para nadie, pero pocos esperaban que el rendimiento de Juanfer Quintero le abrieran las puertas una vez más al fútbol europeo. Se sabe que la Lazio tiene en su radar al futbolista de Racing, pero un nuevo equipo apareció en la escena.

Según informó el periodista de ESPN, Leo Paradizo, Udinese es uno de los clubes que se interesa en el volante colombiano. Vale recordar que el jugador ya tuvo paso por la Serie A, habiendo jugado con el plantel de Pescara en la Serie A. El mediocampista registró 1 gol y 2 asistencias con el equipo italiano.

Juanfer Quintero declaró su amor por River

En medio de los rumores, Juanfer Quintero habló sobre River Plate en una entrevista con Enfocados. “Entendí que mi lugar en el mundo fue River: me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en algunos clubes de Europa. River me dio ese status como jugador y persona: lo que soy hoy en día se lo debo al club. No es un secreto que es mi casa…“

El colombiano se refirió al entrenador, Marcelo Gallardo. “Un tipo con el que puedo ser yo, hablar con él como si fuera alguien normal. Siempre tratamos de ser naturales, él sabe que es mi papá, lo quiero, lo amo, me he peleado como nadie, sigo discutiendo normalmente porque tenemos ese diálogo, pero es mi padre. Lo respeto y lo amo con mi vida, siempre le voy a desear lo mejor“.