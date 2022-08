Millonarios avanzó a las semifinales de la Copa Colombia luego de tres años, consiguiendo así su sexta clasificación a esta fase en la historia del certamen. Los ‘embajadores’ vencieron 6-2 en el resultado global a Fortaleza y 2-3 en el juego de vuelta que también se disputó en el estadio El Campín. Los ‘embajadores’ ahora esperan por Independiente Medellín, en donde buscarán llegar a la final por cuarta vez en la historia.

Alberto Gamero le dio descanso a la mayoría de jugadores del equipo titular y probó con una nómina alterna que dejó varias sensaciones pensando en lo que viene. Algunos jugadores respondieron a la altura, pero otros quedaron debiendo y demostraron que no están para ser titulares en el primer equipo.

El profe formó con: Álvaro Montero; Ricardo Rosales, Óscar Vanegas, José Cuenú, Omar Bertel; Kliver Moreno, Juan Camilo García, Daniel Cataño; Andrés Gómez, Jader Valencia y Diego Herazo. De los 11, tan solo tres son parte del equipo habitual, otros apenas suman minutos sobre los finales de los partidos y los demás no tienen ritmo de competencia.

En Bolavip analizamos línea por línea cómo le fue al equipo que puso Alberto Gamero ante Fortaleza, quiénes tuvieron un buen rendimiento, cuántos jugadores están para jugar con el primer y equipo y cuáles deben esperar para hacerlo.

Defensa

Si bien, uno de los puntos altos de este equipo ha sido la zaga defensiva, en este partido fueron más las cosas malas que las buenas. Álvaro Montero es uno de los que se salva, tuvo algunas intervenciones, pero recibió dos goles, algo que no es usual, de igual manera no tuvo culpabilidad en ninguna de las dos anotaciones. Omar Bertel fue una de las grandes noticias, volvió de su lesión después de varias semanas, sumó minutos y se tomó confianza.

La pareja de centrales fue la que más preocupó. Si bien, José Cuenú ha tenido participaciones con el primer equipo, ayer se vio faltó de timing, llegaba a destiempo y se notó la falta de entendimiento con su pareja central. Vanegas, en su primer partido, mostró conceptos interesantes con el balón, pero en lo suyo quedó debiendo.

Por su parte, Omar Bertel dejó buenas sensaciones. Es un jugador que necesita el primer equipo, ayer fue el capitán y se portó a la altura. Si bien, le falta tomar un poco de ritmo para perfeccionar centros, salidas y demás, seguramente estará en el sábado en el compromiso por Liga ante Jaguares.

Medio campo

El medio campo también dejó bastantes dudas, en especial en la zona de recuperación. Este fue el primer partido como titular para Kliver Moreno que tuvo una lesión bastante extensa, de a poco se va tomando confianza, aunque le falta mucho para recuperar el nivel que se le conoció en su momento.

Por su parte, Juan Camilo García, quien es el que más tiempo de juego ha tendido, debe mejorar en muchos aspectos, desde la salida con el balón que una obligación en los equipos de Gamero, hasta el posicionamiento cuando no se tiene la posesión.

Uno de los más destacados del partido y que no ha tenido tanto tiempo de juego, pero que está para cuando el profe lo necesite en el primer equipo, es Daniel Cataño. El creativo anotó el gol del triunfo, se asoció bien con sus compañeros y aprovechó un par de transiciones para generar opciones de peligro.

Frente de ataque

Fue la zona que mejor se vio en el terreno de juego, marcaron tres goles y generaron varias opciones para que el marcador fuera más abultado. Andrés Gómez es uno de los jugadores titulares, volvió a anotar y cada vez se ve mejor en su posición.

Por su parte, Jader Valencia es uno de los suplentes que más juega y siempre que entra responde, el miércoles no fue la excepción. El que no dejó tan buenas sensaciones fue Diego Herazo, figura en el primer partido. El ‘9’ no pudo concretar varias oportunidades claras frente al arquero, careció de definición y dejó claro que debe seguir trabajando para ganarle el puesto a Luis Carlos Ruiz.